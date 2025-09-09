La nueva temporada de “La Isla: Desafío Extremo” estrenará el martes 7 de octubre en horario especial a las 6pm por Telemundo Puerto Rico.

En el anhelo de llevarse el gran premio de $200 mil, 18 contendientes se unirán a este desafío de supervivencia “completamente desconectados del mundo exterior y enfrentando los impredecibles cambios climáticos del trópico”, según describe el comunicado de prensa.

Conducido por Héctor Suárez Gomís, la temporada inicia con seis celebridades que por primera vez se enfrentarán a un reto fuera de lo común en sus vidas. A ellos se sumarán seis estrellas de realities y seis concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, quienes buscarán conectar con la audiencia a través de sus historias y determinación.

Cada semana, enfrentarán “desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible”, adelanta el escrito. “Lucharán por asegurar un refugio que puede variar desde comodidades excepcionales, hasta condiciones extremadamente precarias y limitadas”.

“La Isla: Desafío Extremo” es una competencia producida por ACUNMEDYA para Telemundo, bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, vicepresidente ejecutivo de Primetime Unscripted & Specials junto con Pancho Calvo como productor ejecutivo.