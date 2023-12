Después de la pandemia no hay nada que le cause más paranoia a los seres humanos que pensar en un panorama apocalíptico, es por eso que las historias con esta temática han resultado tener un curioso éxito curioso entre los espectadores que se sienten atrapados por distintas propuestas sobre el fin del mundo.

La más reciente película de Netflix que sigue esta línea ha causado conmoción por acercarse demasiado a la realidad, pero a la vez dejar en duda la causa real de una catástrofe.

Protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Myha’la Herrold, “Leave the World Behind” sigue a una familia que en busca de descanso se va a pasar unos días a Long Island, pero sus vacaciones se ven interrumpidas cuando dos desconocidos tocan a la puerta; aparentemente traen noticias de un apagón, pero a medida que crece la amenaza, deberán decidir cómo sobrevivir ante una crisis que está derrumbando al mundo.

PUBLICIDAD

El relato está basado en el libro homónimo de Rumaan Alam, quien en entrevista con EL UNIVERSAL contó cuál fue el miedo real que lo inspiró para crear esta historia.

“Desde que nació mi primer hijo, mi familia y yo vamos de vacaciones a Long Island casi todos los veranos, por lo que ese lugar tiene mucho que ver con esta historia, pero mis hijos se volvieron parte de la idea narrativa cuando comencé a pensar en lo que se siente para mí ser padre, esa sensación de que tienes miedo y que estas personas (los hijos) te preocupan tan profundamente y son incapaces de protegerse de todo en el mundo, y ser consciente de que algo en el mundo finalmente los afectará de maneras que no puedes entender y no puedes controlar”, contó Alam.

El escritor estadounidense acepta que tuvo ese sentimiento desde la primera vez que sostuvo a uno de sus hijos en el hospital, pero hoy reconoce que esas preocupaciones han evolucionado conforme a lo que sucede en el mundo.

Curiosamente este libro lo publicó en 2020 antes de que supiéramos el impacto que tendría la pandemia en la humanidad, hoy reflexiona sobre eso.

“Después de (Donald) Trump y lo que estaba sucediendo políticamente en este país (E.U), los lectores estadounidenses buscaban algo muy específico en sus libros y siento que incluso ahora, que nos acercamos a la temporada en la que habrá otra elección presidencial, todos vivimos bajo una condición de incertidumbre, por ejemplo con respecto al clima y siempre estamos buscando al arte para que nos ayude a pensar lo que está sucediendo en nuestra realidad; eso es lo que me encanta de los libros y de las películas: que no responden la pregunta, pero te ayudan a pensar cómo darle sentido a un momento”, explica.

Detrás de esta producción que también aborda el tema de la dependencia tecnológica en la actualidad, está la productora del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle Obama, quienes, según el escritor, fueron pieza clave para que esta cinta que ya está disponible en Netflix, llegara a streaming.

“No he hablado con la Sra. Obama, pero su participación en esta producción ha sido muy significativa. Creo que estaba claro que eran socios bastante activos de Sam (Esmail), el director, así que fueron participantes activos en la configuración de la película de principio a fin y todavía no puedo creer que son personas en este equipo, es algo increíble para mí. El presidente Obama eligió mi libro para su lista de lecturas de verano hace unos años y todavía me es difícil pensar en la idea de que le haya prestado atención a mi trabajo, por ser alguien cuya inteligencia respeto tanto”.