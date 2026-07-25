El documental “Psiquis: Un Giro Decolonial”, del cineasta puertorriqueño Tito Román Rivera, estrena este 25 de julio de manera gratuita en la plataforma de YouTube.

Se trata del tercer largometraje de Caserio Films y su lanzamiento en YouTube coincide intencionalmente con el aniversario de los asesinatos de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, a manos de agentes de la Policía de Puerto Rico un 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, y también con el del joven nacionalista Ángel Esteban Antongiorgi, quien murió el 25 de julio de 1938 en Ponce, tras intentar asesinar al entonces gobernador impuesto por el gobierno de Estados Unidos Blanton Winship, tras la Masacre de Ponce.

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“Su memoria nos recuerda la importancia de preservar nuestra historia y de promover una reflexión crítica sobre la realidad puertorriqueña. Con esta publicación, Psiquis: Un Giro Decolonial estará disponible para maestros, estudiantes, investigadores y para toda persona interesada en comprender los efectos psicológicos, sociales e históricos de la experiencia colonial en Puerto Rico. El documental busca fomentar un diálogo profundo sobre los traumas colectivos generados por la violencia política, la subordinación colonial y sus consecuencias en la vida cotidiana de nuestro pueblo”, manifestó Caserío Films en un comunicado.

Por su parte, y en declaraciones escritas, Román Rivera indicó que el filme busca crear conversación sobre la condición política de la Isla.

“Queremos que el pueblo puertorriqueño asuma la discusión del colonialismo desde un lugar más informado e independiente a la clase política que mal dirige al país. Por muchos años se ha condenado la discusión de nuestra situación política a un debate estéril que nos atrasa mucho como pueblo. Tenemos un gran potencial y las futuras generaciones merecen un mejor país. Es urgente un cambio de mentalidad para salvar a Puerto Rico del estancamiento político y moral en que se encuentra”, indicó el realizador.

Además, se indicó, el documental que ya ha sido exhibido en diferentes países de Latinoamérica así como en varias ciudades de Estados Unidos, ofrece un mensaje de esperanza. A través de entrevistas, investigaciones y reflexiones, presenta herramientas para la sanación individual y colectiva, promoviendo una nueva mentalidad puertorriqueña basada en la memoria histórica, el pensamiento crítico, la dignidad y la capacidad de transformar nuestra realidad.

“Psiquis: Un Giro Decolonial”, fue seleccionado como mejor pieza documental en el Puerto Rico Film Festival en el 2024.

El documental estará disponible gratuitamente a partir del sábado en el canal oficial de Caserío Films en YouTube.