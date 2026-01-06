¡Un día histórico para los fans de los superheroes!

Los “X-Men”, el equipo de superheroes mutantes del profesor Charles Xavier, finalmente llegarán al universo cinematográfico de Marvel a través de la película “Avengers Doomsday”, que llegará a las salas del cine el próximo 18 de diciembre.

A través de sus redes sociales, la casa productora compartió un primer vistazo de algunas de las figuras de la icónica serie que saldrán en el quinto filme de los hermanos Anthony y Joe Russo, dándole seguimiento a la historia que se dio a conocer hace siete años con “Avengers Endgame”.

“La muerte viene para todos nosotros, es todo lo que tengo seguro. La pregunta no es si estás preparado para morir, la pregunta es quien serás cuando cierres los ojos”, pronunció una voz misteriosa, justo al momento en que aparece una pieza de ajedrez flotando, seguido por el Profesor X y Magneto, interpretados por los actores Patrick Stewart and Ian McKellen respectivamente, agarrándose la mano.

El otro héroe que apareció en pantalla fue Cíclope, quien será interpretado una vez más por James Marsden, con el conocido vestuario diseñado originalmente por el artista de cómics Jim Lee para “X-Men #1″ en 1991.

La reaparición de Marsden se produje luego de 12 años que el estadounidense tuvo una reaparición especial en el final de la película “X-Men: Days of Future Past” junto a otros integrantes de la trilogía originada por el director Bryan Singer en el año 2000.

Este suceso también se da después de que Disney Studios adquiriera la casa productora 20th Century Fox por $71.3 mil millones en marzo de 2019, lo que le abrió las puertas para adquirir los derechos de “X-Men”, así como de “Los 4 fantásticos”, franquicia que logró revivir con el nuevo filme de 2025, protagonizado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach Ralph Inneson, y Julia Garner.