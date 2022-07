Apartados del escenario y de las miradas de miles de espectadores, el júbilo se dibujó en el rostro de los artistas que tuvieron su encuentro con la prensa hoy, jueves, en un aparte como parte de la dinámica que se produjo en la décimonovena edición de los Premios Juventud, que se celebró por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Primerizos en los premios

La interacción con los medios inició con la presencia del intérprete urbano Juhn (Jorge Hernández Quiles), quien llegó luego de su interpretación de “Ella Remix”, que realizó en tarima con Lenny Tavárez y Boza.

”Mi primera vez en Premios Juventud. Estoy emocionado”, dijo el artista, uno de los compositores del controvertible tema “Cuatro Babys”, que Maluma popularizó en 2016.

PUBLICIDAD

El reguetonero anunció los planes de una producción discográfica. “En los próximos meses voy estar trabajando en mi primer álbum. Mis fanáticos llevan años pidiéndomelo y yo creo que ya es hora de soltar un álbum, y esperando en Dios que antes de diciembre podamos estar en la calle”.

La ceremonia de premiación, que se celebra por primera vez en Puerto Rico, se llevó a cabo anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con la animación de Prince Royce, Danna Paola, Eduin Caz y Clarissa Molina. Son 33 las categorías que buscan galardonar mediante votación del público la trayectoria de figuras del entretenimiento.

Complacidos con homenaje a “El Gran Combo”

Por su parte, los intérpretes Michael Stuart, Manny Cruz, Luis Figueroa y Luis Vázquez reiteraron su complacencia en formar parte del homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, junto con la cantante Yahaira Plasencia, con el medley que incluyó éxitos como “Que le pongan salsa”, “No hay cama pa’ tanta gente” y “La fiesta de Pilito”, entre otras.

“Estamos en Puerto Rico, la capital de la salsa”, expresó Stuart, quien manifestó estar “contento de colaborar con un merenguero que está haciendo merengue del bueno, y con ellos dos, que son de la nueva generación, que vienen a romper”.

Mientras tanto, Vázquez, quien lleva un año como exponente en el género de la salsa, se mostró feliz y agradeció a Dios por formar parte del homenaje a “La Universidad de la Salsa”.

“Es una agrupación que nos ha dado tanto y tanto a la salsa y yo vengo aprendiendo todavía de ellos”, expresó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Manny Cruz admitió que estar “muriéndome de los nervios” tras pisar por primera vez el escenario de Premios Juventud.

“No lo puedo negar, las manos me temblaban, el corazón”, expresó el merenguero, tras homenajear “a esta agrupación que ha aportado tanto a la cultura hispana y la música”.

Por su parte, Figueroa dijo que “cuando empezaron a bailar, la Universidad de la Salsa se paró, todo el mundo estaba bailando, la adrenalina de verdad que nos subió a millón”.

No se piensan “las cosas que tienes en el corazón”

Mientras tanto, Kany García, quien conmovió a la audiencia con su mensaje luego de recibir el galardón de “Agentes de Cambio”, confesó que escribió su discurso media hora antes del evento.

”Las cosas que tienes en el corazón no se piensan a veces tanto. Sí estaba clara de que no quería que se me quedara nada”, afirmó, y se expresó sobre su alegría de recibir el reconocimiento de manos de la rapera trans puertorriqueña Villano Antillano, quien se ha destacado a nivel mundial por su colaboración con productor urbano argentino, Bizarrap.

”Para mí siempre es un privilegio cuando cualquier tipo de reconocimiento me lo dá alguien a quien admiro profundamente. Villana sabe que la admiro desde el día uno, que todo lo que ella visibiliza, todo lo que ella está logrando, no solamente a nivel musical, sino más que todo, yo creo que a nivel, no de una comunidad, sino a nivel de todo el mundo, está haciendo que una nueva generación de todo tipo de persona pueda soñar con estar en la misma posición que ella está viviendo ahora mismo. Así que para mí fue un honor y un privilegio elegirla a ella y lograr que viniera a entregar el premio”, manifestó.

PUBLICIDAD

Tras preguntarse sobre el caso de orden de protección contra su amigo, el cantante boricua Ricky Martin, la cantautora expresó que pese a que no había tenido la oportunidad de hablar con él, se solidarizó con el astro boricua.

“Él sabe que lo quiero muchísimo y le deseo lo mejor siempre”, respondió.

“Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros”

Por otro lado, el rapero Farruko, quien estuvo acompañado de DJ Adonis, con quien tiene el tema “El incomprendido”, y el novel exponente urbano Dylan, expresó estar agradecido por los premios por reconocer su trabajo.

“Para mí más que el premio, lo más que yo valoro es que me dé la oportunidad de poder expresar mi música para hablarle al público y a la gente”.

El artista, no obstante, había confesado en sus redes sociales que había dudado recibir el premio por el éxito “Pepas”.

“Cómo todos saben, aquí nadie es perfecto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No es un rumor y está claro que estoy buscando de Dios. No por eso quiere decir que yo sea el modelo de cristiano que están acostumbrados a ver. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y nos ama. Yo estoy sirviendo de puente a través de mi música y a través de mi plataforma, exponiendo lo que es la verdad de nuestro Creador”, indicó.

“Cuando hice ‘Pepas’, no es que la hice necesariamente porque yo me meto pepas o quiero que la gente se meta pepas. Yo siempre he escrito sobre lo que yo veo a mi alrededor y, lastimosamente, cuando yo estaba antes de tomar esta decisión en mi vida, yo era un tipo que rumbeaba y jangueaba. Es la realidad que se vive en las discotecas, no podemos taparla, y simplemente hice un espejo de lo que yo vi, pero a la misma vez, caí en cuenta y dije: ‘Soy papá, voy para 31 (años), y llevo desde los 15 años cantando’. Ya llega el momento en que, bueno, uno madura y empieza a ver la vida desde otro punto de vista. No puedo meterme en un personaje que no soy ahora mismo”, destacó.