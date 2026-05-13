Luis Enrique Falú sigue más fuerte que nunca llevando información, análisis de los eventos que afectan el país, y su famoso pique al público fiel de “Día a Día” por más de cinco años.

El veterano comunicador se encuentra celebrando su quinto aniversario en el programa vespertino, al que se unió en el verano de 2021, asumiendo la responsabilidad de compartir los sucesos de interés público en el espacio animado por Raymond Arrieta, Dagmar Rivera, Víctor Santiago y El JD, y que también integran la chef Noelian Ortiz y la periodista Milly Méndez, figuras a las que cataloga como una familia.

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“Cuando llegué aquí, el grupo de muchachos me recibió con mucho cariño, mucho aprecio. Cada uno de ellos sacó de su tiempo para darme consejos: que me vaya por aquí y que fuera por allá”, compartió Falu en entrevista con Primera Hora.

Pero el carolinense afirma que la relación no sólo se extendió en lo profesional, sino también fuera de los estudios.

“Compartimos los cumpleaños, nos bromeamos, hacemos actividades en la que todos participamos... Realmente, no sólo somos familia frente a las cámaras, sino detrás de todo esto”, reveló.

Falú, con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, catalogó como un reto cumplido integrarse con facilidad al espacio producido por Tony Mojena, logrando alcanzar a una audiencia diversa que busca disfrutar del mediodía con entretenimiento y noticias con tacto humano.

En su caso, su manera de llevar lo que sucede en el País se ha distinguido por llamar la atención de los televidentes con su emblemática frase, “¡señor, señora!”.

“Me gusta ser pueblo; soy parte de este pueblo, con el que comparto todos los días... con esos señores y esas señoras que me los encuentro en el supermercado o en la plaza del mercado de Río Piedras, o hasta en un concierto. Y esa conexión es diciendo que sí, estamos para ti, estamos aquí y con el respeto que merecen”, enfatizó.

Falú, por consiguiente, se siente afortunado de mantenerse conectado con jóvenes y adultos a través del canal 2, y agradecido por la acogida que recibe diariamente de los televidentes cuando se topan con él en la calle.

“La conexión con la gente ha sido distinta con mi llegada a Telemundo, porque mucha gente le está poniendo rostro a una voz que escucharon por mucho tiempo en la radio, así que lo único que puedo decir es gracias, gracias por el amor, gracias por el respeto que me profesan. Es todo lo que puedo decir”, destacó.