“Me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, fueron las palabras con las que Lupillo Rivera anunció que abandonaba “Top Chef VIP 5″, competencia de cocina de Telemundo, debido a que se sentía molesto con la cadena televisiva.

“Yo sé que tengo oportunidad de ganar y llegar lejos, pero he tomado esta decisión y es definitiva”, añadió durante el reto de eliminación de ayer, jueves.

Horas después, a través de su cuenta de Instagram, publicó un comunicado en el que señaló que le había dado a la cadena su tiempo y trabajo, además de compartir su vida con ellos al permitirles utilizar su imagen y nombre.

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“Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto con toda la ventaja, la alevosía y mala intención”, escribió.

Según su versión, hace unas semanas se difundió una nota sobre la dedicatoria que le hizo a una persona con su platillo en el programa, a pesar de que dicho momento aún no se había transmitido. Por ello, consideró que la información se filtró a propósito para generar “morbo, chismes y notas amarillistas”.

“Por supuesto, la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras [del reality]”.

Lupillo agregó que este tipo de prácticas han sido constantes y que suelen utilizar información de su vida privada sin importar las consecuencias ni el daño causado.

“Es por esta razón, por falta de respeto y por esta persecución mediática que tomé la decisión de salirme del programa”.

Finalmente, reiteró que no permitirá que se lastime a las personas que ama y con quienes comparte su vida.

Aunque no dio detalles específicos sobre la nota que provocó su molestia, su señalamiento podría estar relacionado con información difundida pocos días después de que se anunciara su ruptura con la modelo dominicana Tania Pimentel, con quien tenía planes de boda.

En un episodio inédito de “Top Chef VIP”, se mostró que Lupillo había tenido un encuentro con una «hermosa dama». El cantante explicó que no pudo acercarse a ella como hubiera querido debido a que estaba comprometido y a que tenía un compromiso previo con el reality.

El contenido de ese episodio fue adelantado en el programa “En Casa con Telemundo”, donde se compartieron las declaraciones de Lupillo y se detalló lo sucedido en la competencia.

Hasta el momento, en la competencia permanecen Aylín Mújica, Kelly Ríos, Mauricio Garza, Miguel Arche, Ninel Conde, Roberto Romano, Guty Carrera y Nailea Norvid, quienes compiten por el premio de $200,000.