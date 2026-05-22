Maripily Rivera, la empresaria puertorriqueña y ganadora de la cuarta edición de “La casa de los famosos”, vive su esperado reencuentro con el cantante Lupillo Rivera en el programa “En Casa con Telemundo”.

Tras meses de especulación de parte de los internautas, el proclamado “Huracán Boricua” y entonces líder del “Cuarto Tierra” se ven cara a cara a casi dos años de culminar el “reality” donde ambos fueron protagonistas de una intensa rivalidad. Este junte se verá en su totalidad este martes en el programa vespertino.

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“Yo soy una mujer que no vive del pasado. Cuando cierro capítulos, los cierro desde el aprendizaje y la madurez. Lupillo y yo vivimos momentos importantes y hoy nos reencontramos desde otro lugar”, expresó Maripily, quien aseguró que esta reunión se da desde un espacio de tranquilidad, respeto y madurez.

“Aquí nadie tiene que pedir perdón porque somos adultos y maduros. La vida no se trata de quedarse atrapado en las diferencias, sino de evolucionar, aprender y seguir adelante. Cada quien tomó su camino y eso también se respeta”, apuntaló la ponceña.

La también propietaria de Pompis Stores prefirió mantener la sorpresa del encuentro; solo dijo que el mismo se trató de un momento genuino.

“Lo que pasó, cómo pasó y todo lo que hablamos… eso lo van a ver el martes. Solo les puedo decir que fue un encuentro real, con emociones y mucha madurez”, sostuvo.