Su crianza en Aguada transcurría entre el sonido del mar, las gallinas, los coquíes y su afán de ser escritor. También, divagando en su interés por convertirse en cirujano.

El reportero Manuel Crespo Feliciano disfruta trasladarse a los días de infancia en los que mostraba el encanto por participar en actividades escolares y cuando preguntar mucho iba atado a su personalidad, antes de que su vida diera un giro para desempeñarse con éxito en el mundo de las comunicaciones.

“Yo soy un nene de campo. Me crié entre caballos, ovejas, gallinas, y todo lo que te puedas imaginar; sembrando plátanos y guineos con mi papá”, presumió orgulloso quien ejerce como uno de los reporteros ancla en el espacio matutino “En la mañana”, de TeleOnce.

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El comunicador comparte labores con sus colegas Maricarmen Ortiz y Carlos Tolentino, y los presentadores Johnny Lozada, Carlisa Colón, Pepe Calderón y Andrea Rivera.

“Soy un muchacho de orígenes humildes, de un pueblo pequeño. Me crié en la playa. Y no necesariamente soñé desde pequeño con convertirme en periodista, pero la vida me ha ido llevando poco a poco por este camino”.

Ser expresivo le trajo desafíos mientras estudiaba. “Yo siempre fui bien preguntón. Era el nene que siempre movían de lugar porque le hablaba mucho a los compañeros y me movían al lado de la maestra, y le hablaba a la maestra”, confesó entre risas el mayor de dos hermanos.

“Siempre esa era la queja, ‘que ese muchacho habla mucho’, y jamás pensé que años más tarde hablar tanto iba a ser lo que me daría tantos logros, y no solamente hablar por mí, sino también por tanta gente, que yo creo que es lo bonito que tiene esta profesión”.

La timidez no formaba parte de su proyección. Al contrario, disfrutaba participar en oportunidades donde pudiera reflejar su talento con la palabra. “Siempre hacía oratoria y siempre estaba como maestro de ceremonia en las actividades de la escuela”. Sin embargo, lo que atrapó su interés para iniciar estudios universitarios fue el campo de la medicina.

“A pesar de que me gustaba escribir y todo eso, cuando me gradúo de ‘high school’ comienzo a estudiar premédica en Aguadilla. Quería ser médico. Quería ser cirujano cardiotorácico, imagínate tú”, declaró con cierto asombro.

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“Había tomado cursos de verano y esa era mi meta, pero en el primer año yo dije ‘espérate, no, como que esto no es lo que me apasiona realmente’”.

Varias razones lo fueron orillando a esa decisión. “Fue la acumulación de todo. Yo tengo vitiligo y en ese primer año se disparó el estrés a tal nivel que mis manos se despintaron casi completas. Toda esa tensión, ese estrés, de alguna forma era también como el cuerpo diciéndome, ‘mira, esto no necesariamente es tu camino’”, relató sobre aquellos días.

“Cuando me cambié de concentración, había estrés, pero también había algo más que me movía, que yo creo que es lo que me mueve al día de hoy todavía, y es esa emoción de crear, de contar algo, de contar la historia de otra persona”.

El cambio lo llevó a terminar el programa de comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Arecibo. Durante sus estudios, participó en UPRA Web Radio y junto con su mejor amiga, Cyd Marie Miranda, crearon el programa “UPRA 360”, trabajando cápsulas noticiosas sobre lo más relevante del día.

“Se convirtió básicamente en ese primer proyecto que me fue abriendo pasos”. Su práctica la realizó en WORA TV, en Mayagüez.

Con puertas abiertas

Tras obtener su grado universitario, todavía no consideraba ejercer como periodista. “Mi meta era escribir, era la producción, estar detrás de cámara. Pero poco a poco la vida me ha llevado por donde le ha dado la gana (ríe) y aquí estamos despertando todas las mañanas a Puerto Rico”, sostuvo sobre su intervención en TeleOnce. Pero antes, se fue a Estados Unidos a explorar nuevos retos.

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“Se dieron oportunidades para hacer cosas frente a cámara y siempre me escogían a pesar de que yo trataba de irme por el lado de producción”. Una de ellas fue en la compañía de datos meteorológicos AccuWeather, en Pensilvania.

“Comienzo a ser productor de contenido audiovisual bilingüe. Estaba a cargo de la parte en español. Pero resulta que al año de yo estar allá se va una de las presentadoras del tiempo y mi jefa me reúne y me dice ‘mira, tú eres el único que habla español aquí, necesitamos que tú te hagas cargo de esa sección’”, recordó sobre la propuesta. “Ahí comencé a dar el tiempo en televisión, Atlanta, New Orleans, California. Hacía otros mercados. A veces hacía Puerto Rico”.

Uno de los mayores aprendizajes fue confirmar el alcance de su labor y la responsabilidad que conlleva. “Después de (el huracán) María, la idea de la empresa era visibilizar la situación del país. Como productor, produje varias series en que veníamos a Puerto Rico, visibilizábamos lo que estaba pasando. Aunque no estaba frente a cámara, me enseñó mucho del poder de la televisión”.

Su labor le expandió horizontes. “De ahí me ven en Houston. Me contactan y me voy a Telemundo Houston a dar el tiempo también”. Luego de año y medio, la crisis de la pandemia por el Covid-19 movió a la cadena de televisión a hacer recortes de empleo. Manuel Crespo figuró entre los despedidos. Estuvo sin trabajo por cerca de seis meses.

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“Las oraciones de mi familia me hicieron sentir calma en el proceso. De repente, llega una llamada que yo llevaba meses orando que se diera. Era ese mensaje de poder regresar a Puerto Rico. Empiezo en TeleOnce”, dijo sobre la propuesta de formar parte de “Las Noticias”.

“Yo empecé como reportero de la calle. Yo hacía el turno de la noche. Imagínate, recién llegado. Yo me quería comer el mundo. Fue algo bien bonito. Ya van casi cinco años de eso, de ese sueño de poder regresar a mi país, de aportar desde esas distintas experiencias que ya había acumulado a lo largo de los años. Se dio y ha sido una bendición”.

En octubre de 2023 inició su etapa como reportero ancla para “En la mañana”. Madrugar forma parte su cotidianidad. “Yo trato por lo general de levantarme a las 3:00 de la mañana para hacer todas mis rutinas, pero últimamente, como también estoy estudiando, me levanto a las 3:40, 4:00 de la mañana para dormir un poquito más”, confesó sobre la maestría en política y gobierno, decisión que atribuye a su compromiso de prepararse “para darle lo mejor a nuestra gente”.

La vista al mar a través de los ventanales de su lugar de trabajo, la ve como un privilegio. “Cada vez que yo me levanto y llego al estudio, veo ese amanecer... Siempre es casi un ritual, mientras preparo mi café, hago una oración por que ese día sea un día de propósito, en el que la gente se sienta acompañada con nosotros en el estudio”, reveló el periodista, quien se distingue ante los televidentes por su frase icónica ‘¡Qué linda está la mañana!’”.

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Crespo Feliciano realzó la conexión con sus compañeros. “Tengo la bendición de tener dos grandes colegas en la parte de noticias, Maricarmen Ortiz, Carlos Tortentino, que son dos profesionales de primera. Nuestro productor, Pedro Martínez, que siempre está de la mano con nosotros. Estamos todos como en esa misma frecuencia”.

Levantarse temprano suele apagar cualquier intención de trasnocharse. “Ya a las 6:00 de la tarde a mí me da sueño y los fines de semana ya a las 7:00 de la noche yo quiero acostarme a dormir. Pero he hecho una rutina chévere fuera del trabajo. Ir a hacer ejercicios. Priorizar el tiempo con mis seres queridos”, sostuvo el ganador de tres premios Emmy otorgados por el capítulo Suncoast de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS), entre otros reconocimientos.

“Los premios siempre son importantes porque de alguna forma validan el trabajo fuerte que uno hace, pero yo creo que el mayor premio es que me detengan en la calle y me digan ‘gracias por contar nuestra historia, vi esta historia, eso nunca nadie lo había hablado, qué bueno que lo estás haciendo’. O ver que a los varios meses te escriben ‘mi problema se solucionó gracias a tu reportaje’. Ese es el verdadero premio, ese cariño de la gente”.

Su remanso

A kilómetros de distancia, el encanto costero de Aguada lo lleva en su corazón. “Yo amo mi pueblo. Ese es mi refugio, mi escape de la locura que se puede vivir acá en la zona metropolitana”, sostuvo enfático.

“Regresar a esa raíz siempre es lindo. Por lo menos una o dos veces al mes intento bajar para reconectar con lo que soy y recargar baterías para siempre darle lo mejor a nuestra gente”, dijo. “Es un terreno hermoso. Desde la ventana se escucha el mar, el fuerte oleaje. Me encanta levantarme temprano, ver el amanecer. Ir por la playa. Por eso trabajar ‘En la mañana’, que es frente al mar, es como una bendición, porque me siento en casa”.