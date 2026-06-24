Convertirse en una figura de la televisión no estaba en sus planes. Tampoco ser modelo ni concursar en certámenes de belleza.

La niñez de la presentadora Andrea Rivera transcurría entre los estudios, el deporte y su timidez. El paso del tiempo fue el que la encaminó a vivir oportunidades que eventualmente la llevaron a mostrarse ante las cámaras televisivas.

“Yo no pensé que iba a estar en televisión. De hecho, siempre fui bien tímida en la escuela”, confesó pensativa la moderadora de “En la mañana” de TeleOnce, trabajo que comparte con Pepe Calderón, Johnny Lozada, Carlisa Colón, los periodistas Manuel Crespo Feliciano y Maricarmen Ortiz, y el meteorólogo Carlos Tolentino. “Mi mamá intentó ponerme en ballet, en baile, y siempre era de las nenas que se quedaban atrás en una esquinita, bien tímida. Estaba en el deporte, era aplicada en la escuela y nunca sentí la necesidad de querer resaltar”.

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Mientras crecía eran otros intereses profesionales los que capturaban su atención. “Quería ser muchas cosas. Quería ser abogada, quería ser doctora, ser maestra, ser ‘beautician’...”, reveló.

Fue durante la adolescencia que comenzó a abrazar un cambio en su personalidad introvertida.

“Cuando cumplí mis 15 años, creo que ahí fue que despertó en mí el interés de empezar a maquillarme, de ponerme un poquito más bonita. Veía a mis primas que se emperifollaban siempre que salían y así poco a poco surgió el interés de sentirme un poco más ‘fashion’ ”.

Nuevos proyectos comenzaron a delinear su destino como figura de los medios.

“Empecé en el modelaje simplemente porque una persona me dijo, ‘oye, tú puedes ser buena en esto’. Y así fue. Creo que alguien depositó en mí esa semillita. Lo intenté. Me gustó, me enamoré y el resto es historia”, detalló la animadora natural de Bayamón.

Cuando entró a la universidad para estudiar educación física adaptada, su compromiso con el deporte se mantuvo por un tiempo.

“Practicaba voleibol desde mis 7 años de edad. De hecho, estuve becada en la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Jugué mi primer año y ahí fue que empecé en el modelaje y la conducción, a mis 17 años, y hacía todas las cosas: voleibol, estudiaba y trabajaba en los medios, y la vida me fue llevando”.

En marzo de este año participó en el triatlón Ironman 70.3 Puerto Rico en la modalidad de relevo con Carlos Tolentino (natación) y el ciclista Joel Nieves, para correr 13.1 millas como parte de la etapa pedestre.

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Su debut lo tuvo en el programa “People Music”, donde trabajó por cerca de dos años.

“Todavía está. Era a través de una página virtual y se presentaba por DirecTV; era un canal universal y hacía entrevistas de música, de entretenimiento, conciertos”, recordó. “Esa oportunidad llegó a través de Germania Tovar, una gran amiga. Siempre le agradezco a ella. Fue la primera persona que me dio esa oportunidad a través de un ‘casting’ ”, recordó sobre el momento que se dio cuando cursaba su cuarto año de escuela superior.

“Se me da bien, me dan la información, el comunicado de prensa, lo leo, y empiezo a hacer preguntas de lo que decía ahí y así, naturalmente”.

Mientras se desenvolvía en sus compromisos en televisión, dedicaba tiempo para su bachillerato. “Le digo a mi familia que iba a estudiar comunicaciones, y me pusieron un poco de freno, pero desde el amor, porque como yo era tan tímida ellos me querían proteger de quizás un ambiente que ellos no conocían y que no es tan fácil para una jovencita apenas empezando”, reveló sobre la reacción que la llevó a decidirse por educación física adaptada, teniendo en cuenta su interés en la medicina y la ciencia.

“Ya tenía, como quien dice, un trabajo que era una oportunidad, una exposición, así que me dijeron ‘mira a ver si puedes hacer ambas cosas y después decides’ ”.

Ganar experiencia en lo que estudió la convenció de cuánto disfruta impactar positivamente a través de la profesión.

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“Mayormente va dirigido a la población de diversidad funcional”, explicó sobre su concentración universitaria. “Trabajé como terapista equino, con caballos. Yo impactaba a personas con diversas condiciones de salud, tanto cognitivas como físicas. Estuve dos años en dos haciendas que brindan terapia. Una en el Parque Julio Enrique Monagas, que todavía brindan terapias a personas con diversidad funcional, y en Manatí, en Hacienda La Diamantera, y allá tenía a mis pacientes y era maravilloso poder hacer eso”, recordó. “Y por año y medio también trabajé en un hospital psiquiátrico como terapista recreativo. No me dediqué a ser maestra de educación física, pero sí tiene que ver con la ciencia detrás del movimiento”.

En Miss Universe Puerto Rico

Mientras iniciaba sus estudios universitarios, se animó a competir en el certamen de Miss Universe Puerto Rico 2013, razón por la que dejó sus labores en “People Music”.

“No entré ni a las semifinalistas, pero fue una experiencia maravillosa. Ya tenía la experiencia de estar en televisión, que eso me ayudó mucho, cómo manejarme frente a cámara”, recordó respecto al concurso en el que representó a San Juan.

Volver a participar en un certamen de belleza no resultó de interés. “Fue suficiente con esa experiencia. Me demostró que lo que yo quería era estar frente a las cámaras, que eso era lo que me gustaba, así que fue una oportunidad también para conocerme y saber de qué yo era capaz”.

Luego llegó la propuesta para trabajar en el programa de juegos “El tiempo es oro”, en Wapa, moderado por Josué Carrión, conocido como “Mr. Cash”.

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“Fue mi primera oportunidad en televisión nacional”, recordó con entusiasmo. “Empecé como modelo, pero hubo ocasiones que me tocó presentar el show completo yo sola, así que esa fue mi escuela, porque era un programa en vivo. Era mucha improvisación. No había un libreto, así que crecí muchísimo en ese programa. Y luego fue ‘Gana con ganas’ ”.

Sus funciones en Wapa culminaron en 2022, cuando dio el salto para trabajar en “La bóveda de TeleOnce”. En su nueva casa, trabajó también en la sección de entretenimiento de “Las Noticias de TeleOnce”, hasta que en 2024 se integró oficialmente al equipo del programa “En la mañana”.

“Ha sido una experiencia maravillosa. Es surreal. Me ha permitido también crecer”, dijo sobre sus labores en el programa matutino. “Tenemos un equipo bien bueno. El equipo de producción también es tremendo. Nos llevamos todos muy bien. El que el estudio esté en Paseo Caribe permite que también el día sea mucho más ameno con esa vista espectacular que tenemos hacia el mar, hacia lo que es el área de Condado”.

Celebra el amor

En asuntos del corazón, Andrea Rivera manifestó vivir una relación con Hernán Antonio Ramos.

“Llevamos siete años de noviazgo. Estamos en planes de formalizar. Todavía no se sabe cuándo, pero lo hemos hablado ya”, dijo sonriente. “No tiene que ver nada con los medios. Es una pareja que me complementa, que me hace bien, y eso yo creo que es lo más importante de todo. Me hace feliz. Tenemos cuatro gatos. De un momento a otro me convertí en una madre gatuna”, añadió entre risas sobre Bastet, Apollo, Serafina y Aquiles.

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Experimentar su talento como actriz se suma a sus metas profesionales.

“Me gustaría en algún momento tener una oportunidad en la actuación, en el teatro, quizás en una película”, manifestó pensativa. “Me gustaría hacer locución, trabajar en radio, aunque tuve una oportunidad en una ocasión de hacer ‘El Reguero News’. Danilo Beauchamp me dio una oportunidad para trabajar dentro de su programa, noticias, y hacía eso y me gustó. Nunca me cierro la puerta a nada”.

Y fuera del lente de la televisión prefiere la sencillez. “Me gusta andar por ahí sin maquillaje. Me gusta hacer ejercicios. Vivo mi vida muy tranquila. Honestamente, yo no soy de lujos”, expuso con énfasis. “Me encanta saludar a la gente. Me encanta que me digan que ven el programa, porque se nota entonces que estamos haciendo un buen trabajo. Disfruto el calor de la gente, que son los que me tienen ahí también porque han conectado con uno. Yo agradezco mucho eso”.