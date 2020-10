La cantante Melina León expresó hoy sentirse con poco ánimo mientras batalla para sanar tras dar positivo al diagnóstico de COVID-19.

La artista, quien el jueves fue ingresada en un hospital de Miami por pulmonía viral, compartió expresiones mediante su cuenta personal en Facebook, en la que se disculpa con sus seguidores por no responder a los mensajes de apoyo.

También puede leer: Melina León presenta mejoría tras hospitalización por COVID-19

“Les pido disculpas por no atender sus llamadas o contestado sus mensajes, hoy no tengo la misma actitud positiva de ayer y no tengo deseos de hablar”, reveló.

PUBLICIDAD

“Mis ánimos han decaído y estoy desesperada. Ayer me pusieron Plasma y la sensación fue mala. Mucha fiebre y tos, hoy he estado cansada y con sueño, me la paso durmiendo”, añadió.

“Se que se preocupan por mi y se lo agradezco de todo corazón. Cuando me sienta mejor les contesto. Gracias”, concluyó.

La artista, quien forma parte del talento del programa Tu cara me suena (Univision), está siento atendida por el doctor puertorriqueño Luis Ortiz-Muñoz.

También puede leer: “Tu cara me suena” queda suspendido tras contagios de COVID-19

En septiembre se mudó de manera temporera a Florida para participar de la competencia de talentos de la cadena Univisión, programa que al momento está suspendido luego de que las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andere, además del cantante colombiano Llane, también arrojaran positivo al COVID-19.

La vocalista hizo el anuncio del diagnóstico el martes a través de sus redes sociales. “Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzmán me sentía asfixiada, pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando”, reveló entonces. “Tengo fiebre, tos y todos los síntomas. Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie”, añadió.