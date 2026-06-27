Con el fin de inspirar y formar una nueva generación de cineastas, el actor y director Modesto Lacén estrena este verano el primer campamento de cine llamado “Acción”, una experiencia educativa diseñada para niños y jóvenes de 8 a 17 años interesados en descubrir el séptimo arte desde una perspectiva integral.

El campamento “Acción” se llevará a cabo del 6 al 31 de julio en Mauro Ballet, en Santurce, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., con la opción de cuido extendido.

En un comunicado de prensa, Lacén informó que “Acción” ofrecerá una visión completa del proceso cinematográfico a través de una serie de talleres que durarán cuatro semanas. Cada participante tendrá la oportunidad de explorar todas las áreas que hacen posible una producción audiovisual, incluyendo actuación, escritura de guion, dirección, iluminación, manejo de cámaras, edición, maquillaje, vestuario, diseño de arte y otros aspectos esenciales del lenguaje cinematográfico.

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El programa también incorporará temas de gran relevancia para la industria actual, como el impacto de la Inteligencia Artificial en la producción audiovisual, y las nuevas plataformas digitales que han transformado la manera en que los cineastas presentan y distribuyen su trabajo. Se discutirá, además, cómo espacios como YouTube han abierto nuevas oportunidades para creadores emergentes alrededor del mundo.

Como parte de la experiencia, los participantes disfrutarán de charlas con artistas invitados, excursiones, días temáticos y una clase especializada en crítica cinematográfica, diseñada para desarrollar una mayor cultura del cine y fomentar una apreciación más profunda del séptimo arte.

Para Lacén, el mayor valor del campamento radica precisamente en que cada estudiante tenga la oportunidad de conocer todas las disciplinas que forman parte de una producción cinematográfica.

“Es importante que los niños puedan tomar todas las clases porque conocer todas las áreas del cine hace a un cineasta más completo. Quien quiera dirigir necesita entender la actuación; quien aspire a escribir un guion debe conocer sobre cámaras, diseño de arte y música. Todas las disciplinas se complementan y permiten desarrollar una visión integral del cine. Incluso para quienes no deseen dedicarse profesionalmente a esta industria, estos conocimientos les ayudarán a desarrollar criterio y disfrutar mucho más del cine”, comentó Lacén, en declaraciones escritas.

El actor añade que la formación artística trasciende el escenario y las cámaras. “Las artes no son únicamente para quienes desean convertirse en artistas. Son herramientas que fortalecen el pensamiento crítico, estimulan la creatividad y contribuyen al desarrollo intelectual y académico de los niños y jóvenes. Es una formación que los acompañará en cualquier profesión que decidan ejercer”, apuntaló.

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Destacados talentos

La dirección académica del campamento estará encabezada por Lacén junto a un equipo de destacados profesionales del gremio cinematográfico, teatral y digital.

Entre los recursos confirmados se encuentra el actor, comediante y presentador de “Super Chef Celebrities”, Luis Ponce, quien ofrecerá un taller de improvisación aplicada a la actuación. La actriz e influencer Juliana Rivera impartirá un taller dirigido a los participantes de mayor edad sobre el uso estratégico de las redes sociales y cómo estas pueden convertirse en herramientas de crecimiento para actores y creadores de contenido.

La reconocida maquillista Ybelka Hurtado, responsable del maquillaje de Bad Bunny y de numerosas producciones locales, ofrecerá talleres de maquillaje y peinado para los participantes más jóvenes. La actriz Yaiza Figueroa estará a cargo de los talleres de actuación para niños, mientras que el director de cine Alex Santiago impartirá cursos de guion y dirección cinematográfica. Santiago estrenará este año una nueva película en la que participa Modesto Lacén.

El programa contará además con la participación del crítico de cine Juanma Fernández-París, quien ofrecerá una introducción a la historia y crítica cinematográfica. Por su parte, Modesto impartirá talleres de actuación para cámara, procesos de audición para cine y conciencia corporal. También formarán parte del equipo educativo Danny Vadell, a cargo de los talleres de cámara, iluminación y edición, y la documentalista Karen Rossi, quien compartirá su experiencia en el mundo del documental y la narrativa audiovisual.

Como cierre del campamento, los estudiantes presentarán a sus padres, familiares y amigos el resultado del trabajo realizado durante el mes, compartiendo el proyecto cinematográfico desarrollado como parte de su proceso de aprendizaje.

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Las personas interesadas en reservar un espacio u obtener información adicional pueden comunicarse al 787-405-1388 o escribir al correo electrónico mariadanielasuberomelo@gmail.com. El espacio es limitado.

Como parte de su iniciativa educativa de verano, Modesto Lacén también estará ofreciendo los “Talleres Veraniegos”, una alternativa para quienes deseen desarrollar destrezas específicas a través de sesiones individuales o grupales. Los talleres disponibles serán Actuación Básica, Actuación Avanzada, Preparación para el Mundo Laboral, y Proyección y Comunicación Pública.

Los talleres tendrán una duración de una hora por sesión, se ofrecerán del 6 al 31 de julio en el área metropolitana, con la opción de participar de manera virtual para mayor flexibilidad. Los espacios son limitados y las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través de las redes sociales oficiales de Modesto Lacén.

Los participantes recibirán almuerzo diario con una variedad de opciones para atender diferentes necesidades y preferencias alimentarias, incluyendo alternativas vegetarianas. Además de la matrícula para el programa completo, las familias tendrán la opción de inscribir a los participantes por semanas individuales.