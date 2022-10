Algo se trae entre manos Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash.

“Por ahí vengo… I’m Back !Pendiente! #MrCash coming soon”, escribió hoy el reconocido animador de televisión en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una foto en la que Carrión aparece de espaldas sujetando un maletín, del que caen varios billetes.

Mr. Cash salió de la televisión hace solo dos meses, luego que Teleonce tomara la decisión de no contar más con su talento para el programa La bóveda, que se transmitía de lunes a viernes a las 3:00 de la tarde. Desde el 22 de agosto, el espacio televisivo cambió de horario y pasó a llamarse La bóveda de Teleonce. La animación del espacio ahora recae en Andrea Rivera, Andrés Waldemar Volmar, Awilda Herrera y Luis Tomás Fontánez “Finito”.

A pocos días de conocerse la decisión de Teleonce, Carrión se expresó sobre su salida de La bóveda en el programa Lo sé todo de Wapa-TV.

“Realmente no hay explicación, no hay explicación. Mucha gente se ha quedado sorprendida, como también yo mismo me he quedado sorprendido, no tan solo sorprendido, si no indignado ante esa noticia abrupta porque hice ese programa y lo presenté con mucho amor, mucho cariño, es lo que me apasiona hacer”, indicó Carrión.

En ese mismo programa, Mr. Cash también dijo: “Esto no será un adiós sino un hasta luego, ya mismito, sé que con la ayuda de papito Dios nos veremos muy pero muy prontito en nuestro próximo proyecto y estoy seguro que contaré con ustedes”.