El participante de realities Tyler Duckworth, conocido por su participación en “The Challenge” de MTV, falleció a los 44 años en Dakota del Norte, según informó Variety.

La noticia fue confirmada por su madre, Joni, quien comunicó el fallecimiento de su hijo a través de Facebook. “Mi hijo, Tyler, falleció a principios de esta semana. Aún no se ha determinado la causa de la muerte”, escribió, al tiempo que señaló que posteriormente compartiría información sobre los servicios funerarios.

Duckworth apareció por primera vez en televisión en “The Real World: Key West”, en 2006. Posteriormente formó parte de seis temporadas relacionadas con “The Challenge”, entre ellas “The Duel”, “The Gauntlet III”, “Cutthroat”, “Rivals”, “All Stars 2” y “All Stars 3”.

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Su trayectoria en “The Challenge”

El concursante obtuvo una de sus principales victorias en “Cutthroat”, donde compitió junto a Brad Fiorenza, Dunbar Merrill y Tori Fiorenza.

También ganó “Rivals” junto a Johnny “Bananas” Devenanzio, uno de los rostros más conocidos de la franquicia.

Duckworth tuvo su última aparición pública el pasado 31 de julio, durante un evento para seguidores de “Challenge Mania” celebrado en Minneapolis.

La familia de Duckworth aún no ha informado la causa de su fallecimiento.