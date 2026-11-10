El actor, director y locutor estadounidense JoBe Cerny, quien dio su inconfundible y risueña voz a la icónica figura publicitaria del “Pillsbury Doughboy” por más de tres décadas, falleció a los 78 años.

El deceso de Cerny ocurrió el pasado 30 de octubre en Grayslake, Illinois, tras una prolongada batalla contra la enfermedad de Alzheimer, informó su familia en declaraciones escritas.

Nacido el 5 de diciembre de 1947 en Cicero, Illinois, con un nombre que surgió de la combinación de los nombres de sus padres, Joe y Bea, Cerny forjó una carrera diversa y destacada en la actuación, la dirección de sonido y la comedia de improvisación en la prestigiosa compañía The Second City en Chicago.

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Sin embargo, su trabajo más trascendental en la cultura popular llegó al sustituir a figuras como Paul Frees y Jeff Bergman para encarnar al afable muñeco de masa de Pillsbury, bautizado como “Poppin’ Fresh”. Su tono agudo y su clásica risita contagiosa al recibir un toque en la barriga acompañaron a generaciones de consumidores en innumerables comerciales hasta cerca de 2020.

Del cine a dirigir estrellas de Hollywood

Más allá de su labor como el entrañable personaje de masa, Cerny dejó huella como actor de carácter en la pantalla grande.

Entre sus apariciones cinematográficas destacan papeles como empleado de recepción en el clásico romántico “Somewhere in Time” (1980), un sastre en la comedia “My Best Friend’s Wedding” (1997) y un banquero en el drama criminal “Road to Perdition” (2002). También participó en producciones como “Legally Blonde 2: Red, White & Blonde” (2003) y series de televisión como “Chicago Hope” y “Early Edition”.

En cuanto a la producción de audio, Cerny operó durante más de 30 años su propia compañía, Cerny/American Creative Recording Studio, en Chicago.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la dirección de “The Word of Promise”, una dramatización sonora de la Biblia en versión New King James con más de 98 horas de duración. Para esta producción, Cerny dirigió a más de 500 reconocidos actores, incluyendo a Jim Caviezel (como Jesús), Marisa Tomei (María Magdalena), Richard Dreyfuss (Moisés), Gary Sinise (David), Jason Alexander (José) y Luke Perry (Judas).

En la televisión comercial estadounidense también fue el personaje sin diálogo “The Cheer Man” para el detergente Cheer, prestó su voz para los insecticidas Raid e interpretó a las burbujas animadas de Dow Bathroom Cleaner.

A Cerny le sobreviven su esposa con quien estuvo casado por 56 años, Eileen; sus hijos Tim y Patrick; sus nueras Andrea y Lily; y sus nietos Archer y Cleo.

“Tengo suerte, puedo ser alguien diferente todos los días y, al final, me alegro de haber mantenido mi decisión irresponsable de divertirme. Me permite vivir feliz para siempre... todos los días”, reflexionó el intérprete en una entrevista en vida.