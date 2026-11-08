Tras años de ausencia de la televisión puertorriqueña regresan los veteranos periodistas Belén Martínez Cabello y Carlos Ochoteco como anfitriones del recordado programa “Dime la verdad”.

El espacio, que junta por primera vez a los entrevistadores, será transmitido los domingos a las 9:00 de la noche por el canal 11.2 por antena, y por cable a través de Liberty en el Canal 84.

En entrevista con Primera Hora, Carlos Ochoteco manifestó su alegría de poder regresa a la televisión con un nuevo proyecto de mucha envergadura.

“Me siento muy agradecido al universo que se abrieran las puertas en un proyecto como ‘Dime la verdad’ junto a Belén Martínez Cabello. Una veterana en estas lides. El ser escogido entre varios talentos me hace sentir sumamente validado por el público televidente”, compartió el comunicador.

PUBLICIDAD

Ivonne Coll, Belén Martínez Cabello y Carlos Ochoteco en "Dime la verdad". ( Suministrada )

Reiteró que “me lo decían mucho en la calle, que ¿cuándo volvía? Que hacía falta en la televisión y demás comentarios positivos. Así es que ‘Dime la verdad’ dará mucho de qué hablar, como en sus viejos tiempos. Ahora con un enfoque diferente atemperado a los tiempos actuales”, añadió.

“Dime la verdad”, el programa de entrevistas que sentó pautas en los años 90, cuenta en su nueva etapa con Belén Martínez Cabello, uno de sus moderadore originales.

Para el programa de esta noche, el espacio -producido por los veteranos periodista y comunicadores Nelson Del Castillo y Julián Alemán- contará con la reconocida actriz Ivonne Coll.

La boricua es una artista que trascendió las fronteras de la isla triunfando en Hollywood y recordada por su aparición en la famosa película “El Padrino II” y en premiadas series, como “Jane the Virgin”, entre muchas otras.