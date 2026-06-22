El productor ejecutivo de Love Island USA, James Barker, falleció a los 40 años mientras se encontraba en Fiji participando en las grabaciones de la octava temporada del popular reality show.

La noticia fue confirmada por ITV America y Peacock, compañías responsables de la producción del programa.

Según informaron ambas empresas, Barker sufrió una “emergencia médica inesperada” la semana pasada que le costó la vida. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

“Su pérdida se ha sentido profundamente no solo en el equipo de producción de Love Island USA, sino también en toda la familia de ITV y Peacock”, expresaron las compañías en un comunicado conjunto.

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Barker formó parte de Love Island USA desde 2020. Inició como productor de historias y posteriormente ascendió hasta convertirse en productor ejecutivo durante las últimas tres temporadas.

Además de supervisar la producción y la postproducción del reality, también tuvo un papel clave en la selección y desarrollo de la banda sonora del programa.

Como homenaje, la producción anunció que dedicará uno de los episodios de la actual temporada a la memoria de Barker, cuyo trabajo fue fundamental en el crecimiento y éxito de la franquicia televisiva.

Antes de incorporarse a Love Island USA, Barker construyó una sólida carrera en la televisión. Comenzó en Leftfield Pictures en 2011, donde participó en programas como Counting Cars, Forged in Fire y Pawn Stars. Más adelante, trabajó en la producción de Queer Eye y colaboró con importantes compañías del sector como Scout Productions, Sharp Entertainment y Kinetic Content.