El programa de realidad “Super Chef Celebrities” regresa con su quinta temporada, en la que participarán 18 celebridades provenientes del deporte, las redes sociales, la música, la actuación y comentaristas deportivos, incluyendo figuras de proyección internacional.

La nueva temporada estrenará el próximo martes, 3 de febrero, a las 7:00 p.m. por WAPA y WAPA+. Las celebridades se enfrentarán a “altos estándares de exigencia y calidad” en la cocina particular con la aspiración de ganar el premio de $40 mil, destaca el comunicado de prensa.

El grupo de competidores estará compuesto por la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, conocido como Bert del West; la actriz Laura Alemán; el empresario Julio César Sanabria; Michelle López, presentadora de Lo Sé Todo; Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario y de escuela bíblica; la creadora de contenido Mela Pabón; el músico Gerardo Rivas; y Xiomara Ríos, comentarista deportiva. También, el creador de contenido Ocean Pabón; la boxeadora profesional Kiria Tapia; Edwin Emil Moro, actor y comediante; Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro; Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistemático; la presentadora y modelo Vivianie Díaz; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel, la animadora y locutora Bebé Maldonado; y el actor internacional y cantante Fernando Allende.

PUBLICIDAD

Esta edición introduce nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia, asegura la comunicación escrita. “Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas formas de juego y apuestas, donde podrán jugárselo todo para salvarse de la desvelcración. Entre las novedades se integran la espátula roja y el guayo, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina”, detalla la nota de prensa.

La audiencia podrá ser parte de la experiencia de Super Chef Celebrities al enviar la receta de sus platos favoritos a www.wapa.tv/sazon100xtreinti-pico. De ser seleccionada, podrá ir al estudio e incluso “podría ser juez de la receta del día”.

En el panel de jueces de esta temporada revalidan la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa. Luis Ponce regresa como presentador.

Durante la presentación oficial de la temporada, Jimmy Arteaga Grustein, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Programación, Promociones y Producción de Wapa Televisión, destacó la evolución del programa y su impacto en la audiencia.

“Super Chef Celebrities continúa evolucionando sin perder su esencia. Esta nueva temporada eleva la competencia con nuevas reglas y elementos que añaden estrategia, retos y riesgo, mientras reafirma nuestro compromiso con la producción local de calidad y el entretenimiento para toda la familia que el público espera de Wapa,” expresó Arteaga Grustein mediante el comunicado de prensa.