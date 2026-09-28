Será un “reality” de cocina con sabor navideño.

La creatividad para realzar platos típicos de la temporada festiva será uno de los objetivos principales de la competencia “Puerto Rico sabor a Navidad”, que se transmitirá a partir de este próximo 12 de octubre, de lunes a viernes, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. por TeleOnce.

El programa de realidad, que también apuesta a fomentar la unión en familia, contará con 50 episodios en los que los aspirantes competirán por el premio de $25,000.

“Cada receta tiene una historia detrás, y cuando se trata de Puerto Rico y las navidades, que tenemos las navidades más largas del mundo y somos famosos por las que celebramos aquí, todo el mundo tiene una historia detrás de la cena navideña. ¿Quién en tu familia es el que hace ese arroz con gandules que le queda mejor que a nadie? ¿Quién hace el mejor postre? ¿Cuál es el primo que tiene la conexión para conseguir los pasteles o la morcilla? Ese concepto, esas historias que están detrás de cada conversación en una cena navideña es lo que vamos a traer a la pantalla”, sostuvo Gary Rodríguez, conocido como el “Chef sin papeles”, y quien estará al frente como animador.

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Arroz con gandules. ( Archivo )

“Vamos a tener ‘influencers’, dueños de ‘food trucks’, dueños de restaurantes que van a estar preparando sus recetas con ingredientes sorpresa, con trucos distintos que van a tener que estar haciendo para impresionar a los tres jueces”.

El chef Vivoni, la chef Cielito Rosado y el creador de contenido Borilicious forman el panel de jueces. Cada participante estará acompañado por un familiar o un allegado especial para compartir la historia que hay detrás de sus recetas y su toque. Cada semana competirán seis familias nuevas.

Borilicious explicó parte del formato.

“Cada familia va a ser representada por dos personas. Tal vez una de las personas tiene la historia familiar y la otra persona tal vez puede estar más activa (cocinando)”, relató dentro de las posibles dinámicas.

“Van a estar compitiendo de lunes a viernes, y el viernes, con la acumulación de puntos, se deciden las tres parejas de familias que pasan a la semifinal cada semana”, sostuvo Iván Mulero Ortiz, su nombre verdadero.

Cielito Rosado se expresó en torno al reto de preparar cada plato con un tiempo limitado.

“Van a tener solamente una hora para su participación cada día, así que el tiempo es bien cortito para todo lo que conlleva los procedimientos de una receta navideña”, señaló.

“El detalle también es bien importante, que vayan bien organizados, que no se les quede ningún instrumento, ningún utensilio, los ingredientes que necesitan. Pero además, en esta competencia va a haber algo bien importante porque va a haber un elemento sorpresa o un ingrediente sorpresa que cambia la cosa, que la receta que ya se tiene considerada, tienen que adaptarla a ese producto, a ese ingrediente sorpresa que les vamos a tener. Yo por mi parte voy a estar ahí bien pendiente de que todo se cumpla como se debe”, adelantó con entusiasmo.

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Rosado también se mostró comprometida a contribuir a que cada participante brille en la medida posible. “Voy a tratar de ver de qué manera puedo ayudarlos un poquito, darles consejitos y ver cómo los puedo ayudar para guiarlos para que mejoren y puedan pasar”.

El chef Vivoni adelantó cómo se proyectará a la hora de evaluar a los participantes.

“Mi labor acá va a ser un poquito más exigente, por no decir ‘rough’ o ‘fuerte’. Voy a estar bien pendiente de todo, tanto de la organización, la limpieza, presentación, textura, receta, etcétera, para ayudarlos a subir de nivel y que puedan hacer algo como se espera de una competencia culinaria profesional”, manifestó contundente sobre el “reality” producido por Josema Hernández.

El experto en gastronomía aprovechó para mencionar su agrado por ser parte de esta propuesta.

“Yo estoy superagradecido también de la producción, de que me hayan seleccionado para ser parte de este junte y de este sabor a Navidad”, sostuvo. “Puerto Rico sabe a Navidad casi todo el año, así que yo creo que esto es algo que va a trascender, no solamente en la época navideña”.

La reconocida chef se sumó a las expresiones de agradecimiento ante la oportunidad. “Estoy bien contenta de estar de regreso a mi casa, TeleOnce, donde nació Cielito Rosado en la televisión hace más de 30 años. Estuve un tiempito fuera de las cámaras y aquí estoy de regreso, bien contenta y sobre todo porque estoy con estos dos jóvenes”.

Borilicious también confesó cuánto le complace participar del proyecto. “Esta va a ser mi primera participación en un programa de televisión. Yo me formé en las redes sociales, pero para mí es bien emocionante tener esta experiencia con estas personas y con este equipo de trabajo, porque yo hago mis videos solo”, afirmó con ilusión. “Aquí tú sabes que hay una producción, cámaras, gente que está ahí pendiente. Obviamente, es una exposición nueva, y más que me gusta que estamos manteniendo esa tradición navideña, que es la época que más me representa”.