Entre duetos y presentaciones individuales, la cuarta gala de la octava edición de Objetivo Fama se convirtió en una noche marcada por nuevas oportunidades y decisiones importantes dentro de la competencia. D’ La Torre quedó fuera, mientras Alexis recibió el respaldo de sus compañeros para asumir el reto de presentarse como solista en la próxima gala que se transmite por Telemundo.

Para el acto musical de apertura, todos los participantes se unieron para interpretar Fiesta en América, de Chayanne.

El primer dúo en subir al escenario fue Yul y David, para interpretar Saturno, de Pablo Alborán. Luego, Valeva y Patricia presentaron El Cigarrillo, de Ana Gabriel, destaca el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La competencia continuó con Fabyan, quien se presentó como solista e interpretó Se supone, de Luis Fonsi. Más adelante, Victoria y Paola llevaron al escenario Te dejo en libertad, de Ha*Ash, mientras Alexis y Tony interpretaron A Medio Vivir, de Ricky Martin.

Por su parte, Jay.L y Stephanie presentaron Vive ya, de Laura Pausini. Le siguieron D’ La Torre y Sheniel, quienes interpretaron No quería engañarte, de Víctor Manuel y Raquel Sofía.

Valeria tuvo nuevamente la oportunidad de presentarse como solista y llevó al escenario Señora amante, de Valeria Lynch. Para cerrar la ronda de presentaciones, Khris y Mike interpretaron Yo no sé mañana, de Luis Enrique.

Más momentos emotivos

Por vez, los participantes tuvieron la oportunidad de seleccionar entre sus compañeros quien asumiría el reto de presentarse como solista en la próxima gala, reto que recayó en Alexis.

David fue elegido para recibir el pase de inmunidad, asegurando así su permanencia en la competencia durante la próxima gala.

La tensión aumentó con el anuncio de los participantes que quedaron en la zona de peligro. Valeva, Patricia y Alexis fueron los seleccionados. El voto del público salvó a Alexis. De esta manera, Valeva y Patricia permanecen en la competencia y ahora dependen del respaldo del público para continuar en la casa.

Para apoyar a su participante favorito, los seguidores de Objetivo Fama deberán entrar a objetivofama.net y seleccionar al concursante que desean que continúe en la casa. Cada persona podrá votar una vez cada hora, y las votaciones cerrarán el jueves de la próxima semana a las 7:00 p. m. Además, sigue de cerca todas las incidencias que ocurren dentro de la casa a través de @ObjetivoFamaOficial.