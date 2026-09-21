Las sorpresas continuaron marcando la octava edición del “reality” Objetivo Fama, esta vez, con la salida de Jhoangel de la competencia de canto que se transmite los domingos a las 8:00 de la noche por Telemundo Puerto Rico. D’ La Torre y Victoria quedaron en la zona de eliminación.

Los participantes se unieron para interpretar Todo de ti, de Rauw Alejandro, como tema de apertura, para un inicio lleno de energía. A lo largo de la noche, los concursantes volvieron a demostrar su talento a través de diferentes duetos y presentaciones individuales.

La primera pareja en subir al escenario fue Fabyan y Tony, quienes interpretaron Primera cita, de Carín León. Luego, David y Sheniel presentaron No es cierto, de Danna Paola y Noel Schajris. Le siguieron Paola y Jhoangel, con Cielo rojo en la versión de Ángela Aguilar.

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La competencia continuó con Mike y D’ La Torre, quienes interpretaron Te quise olvidar, de MDO; Stephanie y Yul, con Para darte mi vida, de Elvis Crespo y Milly Quezada; y Victoria y Valeva, quienes llevaron al escenario El amor, de Yolandita Monge, detalla el comunicado de prensa.

Jay.L tuvo la oportunidad de presentarse como solista e interpretó Todo mi corazón, en versión salsa de DLG. Más adelante, Alexis y Khris interpretaron Lloraré las penas, de David Bisbal, mientras que Valeria y Patricia cerraron la ronda de presentaciones con Huele a peligro, de Myriam Hernández.

Nuevo reto

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el anuncio de una nueva dinámica dentro de la competencia. A partir de esta gala, el público podrá seleccionar a uno de los participantes para el reto de presentarse como solista en la próxima gala.

46 Fotos Pisaron nuevamente el escenario de la Plazoleta del Distrito T-Mobile en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

De igual manera, los jueces otorgarán un pase de inmunidad a uno de los concursantes, quien también tendrá la oportunidad de cantar individualmente.

Para esta ocasión, Valeria fue la gran protagonista de esta nueva dinámica al ser escogida tanto por el público como por los jueces. La participante recibió el pase de inmunidad y, además, obtuvo el respaldo de la audiencia para presentarse como solista en la próxima gala.

El segundo participante con mayor respaldo del público, Fabyan, recibió la oportunidad de asumir el reto de cantar como solista en la próxima gala.

En la cuerda floja

La tensión aumentó al momento de anunciar a los participantes que pasarían a la zona de peligro. D’ La Torre, Paola y Victoria quedaron en riesgo de abandonar la competencia. El público, con su voto, decidió salvar a Paola. De esta manera, D’ La Torre y Victoria permanecen en la zona de eliminación y ahora dependen nuevamente del respaldo del público para continuar en Objetivo Fama.

Para apoyar a su participante favorito, los seguidores de Objetivo Fama deberán votar a través de objetivofama.net. Cada persona podrá votar una vez cada hora, y las votaciones cerrarán el jueves de la próxima semana a las 7:00 p.m.