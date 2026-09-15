Ana Isabelle pidió disculpas al público de la octava edición de “Objetivo Fama”, tras protagonizar el domingo un acalorado choque en vivo con su compañera de jurado, Cristina Eustace, durante la segunda gala celebrada en el Distrito T-Mobile.

La artista recurrió a sus redes sociales para expresarse sobre la controversia ocurrida en la producción de Telemundo Puerto Rico. En sus declaraciones, reconoció que la discusión no debió suceder y admitió que ambas permitieron que la atención se desviara de los verdaderos protagonistas del proyecto: los concursantes.

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“Después de lo ocurrido, siento la responsabilidad de dirigirme a ustedes. Quiero ofrecer mis disculpas a los participantes, al público y a todas las personas que apoyan este proyecto por haber permitido que una diferencia de criterios escalara y desviara la atención de lo verdaderamente importante. Quienes me conocen saben que siempre defenderé con honestidad aquello en lo que creo”, sostuvo la cantante, sin mencionar directamente a Eustace, quien también fue ganadora de la quinta edición de la competencia.

“Mi criterio no cambia, pero también tengo la madurez para reconocer que la manera en que manejamos nuestras diferencias importa, especialmente cuando ocupo un espacio de tanta visibilidad”, añadió.

No obstante, la actriz aprovechó el mensaje de “disculpas” para promocionar “Fight Back”, la primera película que produce y espera llevar a salas de cine este mes de noviembre, estableciendo una analogía con la polémica surgida mientras el panel evaluaba la interpretación del tema “El dolor de tu presencia” por parte de las concursantes Shenniel y Paola.

“‘Fight Back’ no siempre significa quedarse callado, porque ser cristiano tampoco significa no tener carácter. A veces toca hablar con firmeza y defender lo correcto. Pero después de haber hablado, el verdadero ‘Fight Back’ es no dejar que el ruido de la gente te robe la paz, te cambie el corazón o te haga convertirte en alguien que no eres. Tú sabes quién eres y, más importante aún, Dios también lo sabe”, afirmó la jueza.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la producción liderada por Soraya Sánchez, quien el lunes exigió a ambas figuras respeto mutuo y evitar este tipo de confrontaciones en pantalla.

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“Valoro profundamente el cariño de mi familia, de quienes creen en mí y, sobre todo, la confianza de cada participante que recibe nuestras palabras con la ilusión de crecer. A todos ellos les debo respeto y responsabilidad. Por mi parte, cierro este capítulo con el compromiso de seguir aportando desde mi experiencia, mis valores y el amor que siento por lo que hago. La atención vuelve a donde siempre debió estar: nuestros participantes. NOS VEMOS EL DOMINGO”, concluyó.

¿Una “puyita”?

A pesar de las disculpas que pidió Ana Isabelle hacia el público de “Objetivo Fama”, la artista subió el pasado lunes a su “fanpage” de Facebook la página de un libro que contiene la frase “no hablar mal de nadie es una excelente manera de hablar bien de ti”.

El texto continúa haciendo referencia a las personas que tienen “la necesidad de exteriorizar lo que piensan con relación a los que les llama la atención de los demás”.

“Desafortunadamente, eso que les resalta en el otro, normalmente coincide con aquello que, ante los ojos de quien habla, no está bien. Resulta que hablar de alguien, habla más de nosotros que de esa persona”, lee el fragmento, con la última oración subrayada con marcador rojo.

Algunos seguidores interpretaron la publicación como si fuera una “puyita” a Eustace, y le exhortaron a la boricua a “aplicarse el cuento”.

“A veces la gente habla de ‘no hablar mal de nadie’, pero se les olvida que todo empieza por respetar a los demás en el momento. Cosa que tú no hiciste”, expresó la internauta Yaira Jerry a la figura pública.

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“No se puede predicar calma después de haber reaccionado con prepotencia cuando alguien simplemente señaló una contradicción. ¡Todos vimos lo que pasó! No hay que disfrazarlo. La incomodidad no es ataque, y el cuestionamiento de otros no es provocación. Cada cual queda expuesto por sus propias acciones, no por lo que los demás digan. Al final, la autenticidad siempre se nota…y también la actitud. Y la tuya dejo mucho que desear", apuntaló.

“No es eso a lo que vine”

Cristina Eustace, por su lado, reveló ayer, lunes, que evaluaba abandonar el panel de jurado de “Objetivo Fama” tras las diferencias que ha protagonizado con su colega.

Dichas declaraciones sucedieron durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales.

“Estoy muy apenada, siento mucha pena y verdaderamente yo pensé que era una broma”, dijo Eustace “Siento mucha vergüenza, siento mucha pena y sinceramente voy a analizar si yo quiero regresar, de verdad”.

La mexicana también cuestionó que no pueda expresar sus opiniones libremente como integrante del jurado también compuesto por los cantantes Norberto Vélez y Héctor “Deplaymaker”.

“Yo no puedo estar con miedo a que yo no pueda refutar algo en lo que yo no estoy de acuerdo o que traten de humillarme por yo ser una persona (pausa) o que traten de hacerme sentir mal porque soy humilde o que traten de hacerme sentir como si yo fuera menos por mis comentarios”, expresó la artista, en voz llorosa.

“... o el hecho también de que ella empezó a retarme como si fuera unas retas como niñas chiquitas, se me hizo bastante infantil y muy triste. Entonces no es eso a lo que vine, no es a lo que vine”.

Las galas de “Objetivo Fama” se transmiten los domingos a las 8:00 pm, por Telemundo.