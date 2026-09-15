La cantante mexicana e integrante del panel de jueces de la octava temporada de Objetivo Fama (OF), Cristina Eustace, evalúa abandonar el reality show tras las diferencias que ha protagonizado con la también cantante y miembro del jurado Ana Isabelle. Así lo manifestó la artista mexicana esta noche durante un live que realizó a través de sus redes sociales.

“Estoy muy apenada, siento mucha pena y verdaderamente yo pensé que era una broma”, dijo Eustace sobre lo ocurrido durante la transmisión en vivo de la segunda gala de OF, celebrada anoche y en la que ambas protagonizaron un momento de tensión debido a una diferencia de criterios durante la evaluación de dos concursantes.

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“Siento mucha vergüenza, siento mucha pena y sinceramente voy a analizar si yo quiero regresar, de verdad”, manifestó.

En la publicación, Eustace también cuestionó que no pueda expresar sus opiniones libremente como integrante del jurado.

“Aquí el problema es que yo no puedo estar en un jurado donde ya no pueda una opinar algo porque si no se ofende. Yo sinceramente pensé verdaderamente que era una broma. Yo no puedo estar con miedo a que yo no pueda refutar algo en lo que yo no estoy de acuerdo o que traten de humillarme por yo ser una persona (pausa) o que traten de hacerme sentir mal porque soy humilde o que traten de hacerme sentir como si yo fuera menos por mis comentarios”.

“... o el hecho también de que ella empezó a retarme como si fuera unas retas como niñas chiquitas, se me hizo bastante infantil y muy triste. Entonces no es eso a lo que vine, no es a lo que vine”.

Las galas de OF se transmiten los domingos a las 8:00 p.m., por Telemundo.