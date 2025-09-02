El público tendrá la oportunidad de interactuar de manera presencial con los participantes del “reality” “Objetivo Fama” durante un encuentro este próximo domingo, 7 de septiembre, a las 2:00 p.m. en el Mall of San Juan. El evento se realizará en el atrio central del centro comercial.

Los aspirantes a ganar la competencia de canto tendrán su cercanía con el público durante el evento que contará con música, entre otras sorpresas. Será la oportunidad para compartir con los concursantes que han conectado “con público de Puerto Rico y Estados Unidos, tomarse fotos, recibir autógrafos y vivir de cerca la experiencia de Objetivo Fama”, resalta el comunicado de prensa.

Con el propósito de lograr “la efectividad y organización de la actividad, la producción estará repartiendo turnos a los asistentes por orden de llegada, garantizando así que cada fan pueda disfrutar de este encuentro único con las nuevas estrellas de la música latina”, prosigue el escrito. “Habrá mercancía disponible para comprar y los asistentes no necesitan pagar nada para participar”.

La gala del programa de realidad de Telemundo se realiza los sábados en el Bellas Artes de Caguas.