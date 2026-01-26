Tras su primer fin de semana de estreno en las salas de cine del país, la película Perla se consolida como uno de los fenómenos cinematográficos más relevantes de la temporada, logrando una respuesta contundente del público y reafirmando su impacto en la taquilla local.

Desde su lanzamiento el pasado 22 de enero, la producción protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce ha mantenido un ritmo sostenido de asistencia en las salas, posicionándose firmemente entre las preferencias del público y generando una conversación constante en redes sociales y medios de comunicación. El filme ha destacado no solo por su desempeño comercial, sino también por la conexión emocional que ha logrado establecer con la audiencia.

El productor ejecutivo de la película, Joel Iván Rivera, resaltó la relevancia de este logro para la industria cinematográfica local. “El respaldo del público durante este primer fin de semana confirma que las historias hechas en Puerto Rico tienen la capacidad de conectar profundamente con nuestra gente. Perla representa el talento, la pasión y la visión de un equipo comprometido con elevar el cine puertorriqueño, y ver la respuesta del público es, sin duda, nuestra mayor recompensa”, expresó.

Además del respaldo del público, Perla ha recibido elogios por su propuesta narrativa, su estética visual y las interpretaciones de su elenco, compuesto por reconocidas figuras locales e internacionales. La película aborda el choque entre la tradición y la modernidad a través de una historia cargada de emoción, música y reflexión social, reafirmando el valor del cine como vehículo de identidad cultural.

Filmada en emblemáticos escenarios de Puerto Rico, incluyendo el barrio La Perla en el Viejo San Juan, la producción continúa atrayendo a espectadores de diversas generaciones, consolidándose como una experiencia cinematográfica que trasciende la pantalla y conecta con la esencia del país.

Durante este fin de semana, Zuleyka Rivera, sorprendió al público en una de las salas de cine de Puerto Rico al aparecer de manera inesperada durante la proyección de la película “Perla” en el cine de San Patricio, en Guaynabo. Su presencia provocó una reacción inmediata de emoción, aplausos y entusiasmo entre los asistentes, quienes no esperaban encontrarse con la protagonista de la historia en plena función.

Con este sólido desempeño durante su primer fin de semana de exhibición, Perla se perfila como una de las producciones más destacadas del cine puertorriqueño reciente, marcando un hito en la cartelera local y reafirmando el potencial de la industria cinematográfica de Puerto Rico.