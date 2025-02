Raymond Arrieta recibió una gran sorpresa al enterarse que será reconocido con el “Rremio de los Gobernadores” del Capítulo Suncoast de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

El comediante recibió la buena noticia durante el programa “Día a Día”, donde lleva como presentador por más de 18 años, de la mano del vicepresidente regional de la organización, Víctor Montilla, quien se dio cita al estudio en que se realiza el programa vespertino de Telemundo Puerto Rico.

Según Montilla, el también actor será reconocido con el “galardón más alto” que concenden los responsables de los premios Emmy para aquellos “que hayan aportado a la comunidad, que comprenden la región sureste de los Estados Unidos”.

Arrieta, quien se convierte en el primer puertorriqueño en conseguir este reconocimiento, se ha destacado por más de 15 años en realizar la caminata “Da vida”, gesta filantrópica que realiza a favor de los pacientes de cáncer y el Hospital Oncológico de Puerto Rico y donde llegó a recaudar más de $15 millones.

Anteriormente, el presidente y primer ejecutivo de WPLG-TV, Bert Medina, fue quien le concedieron este galardón por su servicio a la comunidad con la iniciativa “My Future, My Choice”.

El Premio de los Gobernadores, según la Academia, reconoce la excelencia de personas, entidades de cable, medios de comunicación y/o televisión, y que el mismo no se concede anualmente. El candidato, además, debe recibir el voto favorable de no menos de cuatro quintas partes del Consejo. Este reconoce a aquellas personas o entidades que, de otro modo, no serían elegibles para ganar un Premio Emmy Regional del Capítulo Suncoast, pero que son merecedoras de reconocimiento por la calidad de sus contribuciones a la región.