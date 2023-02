Uno de los momentos más tristes que vivieron los fans de Marvel, fue cuando Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., arriesgó su vida para salvar al universo de Thanos. Sin embargo, existe el rumor que el actor podría regresar muy pronto a la saga.

En los ‘Vengadores: Endgame’ se realizaron los respectivos actos fúnebres a Tony Stark y fue despedido por todos los Vengadores. Pero, en los últimos días, se ha rumorado que posiblemente regrese como una inteligencia artificial (IA) o como una variante del Multiverso son posibles.

De acuerdo con un informe de ‘The Cosmic Circus’, citado en el sitio web de ‘La Casa de Él’, afirmó que los sucesos que ocurrieron en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ entre la Tierra 616 y la Tierra 838 pueden ser la clave para que vuelva este icónico personaje.

Pero, el retorno de Iron Man no será como antes. Sino que existen rumores de que esta sea una variante villana de Tony Stark y posiblemente sea revelada en las próximas películas de los vengadores: ‘The Kang Dynasty’ o ‘Secret Wars’.

Esta variante sería uno de los miembros de los Illuminati que no se vieron en el último largometraje de Doctor Strange y se cree que viajará hasta la Tierra 616 para enfrentar a los héroes que hay en el planeta.

Es importante mencionar, que este rumor, por ahora, no es oficial, ni se ha confirmado que Robert Downey Jr volverá a interpretar a Iron Man, pero en esta ocasión, siendo un villano.

Downey Jr actuó por primera vez a Tony Stark en la película Iron Man (2008) y apareció en nueve películas más del universo de Marvel.

Este personaje se convirtió en uno de los favoritos y el rumor de su regreso ha causado furor en redes sociales.’Avengers: The Kang Dynasty’ se estrenará en el 2025 y ‘Avengers: Secret Wars’ llegará a las cines en 2026.