El artista puertorriqueño René Pérez (Residente) comenzó la filmación de su primera película, ‘PORTO RICO’, protagonizada por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

Así lo dejó saber este lunes Residente en una historia en su cuenta de Instagram, donde publica la claqueta e incluye en ella que están filmando la primera escena, bajo la dirección del artista y su director de fotografía Anthony Dod Mantle, conocido por sus trabajos en ‘Slumdog Millionaire’ (2008) y ‘Snowden’ (2016).

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, afirmó en un comunicado Residente en febrero pasado, cuando se anunció la filmación del filme.

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‘PORTO RICO’, coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris (‘Birdman’), es un western caribeño inspirado en hechos reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

“Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, comentó Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en ‘In the Summers’ y ‘Frank & Louis’.

El filme, a pesar de que está centrado en los orígenes de Puerto Rico, se rueda en República Dominicana debido a una controversia entre la producción del proyecto y los incentivos contributivos que otorga el Gobierno puertorriqueño.

Por su parte, Bad Bunny, quien el pasado 23 de agosto finalizó en Puerto Rico su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’, tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como ‘Bullet Train’ y ‘Caught Stealing’.

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Lo acompañan Mortensen (‘Eastern Promises’, ‘Captain Fantastic’, ‘Green Book’), Norton (‘American History X’, ‘Birdman’, ‘A Complete Unknown’) y el español Bardem (‘No Country for Old Men’), con más integrantes del elenco por anunciar.

Residente y Erick Douât producen a través de 1868 Studios, mientras que Norton y Bill Migliore, junto a Michael Bederman, producen para Class 5 Films.

“Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”, añadió Norton en aquel entonces.

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Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando pasó a manos de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense. En la actualidad, la isla es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

El director ganador de múltiples premios Óscar Alejandro G. Iñárritu se desempeña como productor ejecutivo junto a Scott Budnick y su sello 1Community, Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad. UTA Independent Film Group representa las ventas internacionales.

1868 Studios, creada a través de una alianza estratégica de varios años entre Residente, Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision, está comprometida con elevar la cultura latina y llevar historias latinas a audiencias globales a través de sus proyectos.