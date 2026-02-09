La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló hoy la causa de la muerte de la famosa actriz Catherine O’Hara, quien tenía 71 años.

La causa inmediata “fue una embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente”, según información difundida por el portal TMZ. El certificado de defunción indica que la artista fue incinerada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Robert “Bo” Welch.

La actriz célebre por filmes como “Home Alone” y “Beetlejuice” falleció en enero. Fue trasladada de urgencia al hospital en estado grave. El personal de emergencia informó que tenía dificultad para respirar.

Desde su juventud, la artista canadiense participó de numerosos proyectos fílmicos. Interpretó diversos personajes icónicos a lo largo de los años, protagonizando películas como “Schitt’s Creek”, “A Mighty Wind” y “Best in Show”. Su papel como la madre de “Kevin” (Macaulay Culkin) en las dos primeras películas de “Home Alone” la llevó a contar con mayor notoriedad.

Recientemente, recibió una nominación al Emmy por su trabajo junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+, “The Studio”. Además, su trayectoria incluye múltiples premios en la temporada, incluyendo dos Emmy, dos SAG y un Globo de Oro, entre otros.

La artista conoció a su esposo durante el rodaje de “Beetlejuice” en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.