El productor musical Roberto Sueiro utilizó sus redes sociales este domingo para expresar su preocupación por la tendencia de votantes que han optado por anteponer la notoriedad del concursante de “Objetivo Fama” por encima de su talento vocal, al seleccionar cada semana quién debe continuar en cada competencia.

No es la primera vez que el juez del programa de realidad, cuya gala se transmite cada sábado, expresa su inquietud al respecto y hace un llamado a sopesar como criterio el don interpretativo. En esta ocasión, sus expresiones surgen tras el revuelo que provocó la salida anoche de Vicky Carbonell, de la competencia. Miguel Ángel Díaz también quedó fuera, mientras que Kevin Dalí logró librarse nuevamente de ser eliminado del “reality”.

“Estamos claros que las personas que finalizaron como los nominados no debieron haber estado ahí”, expresó en el video que compartió en sus redes, haciendo referencia a la undécima gala.

“Vicky no se debió haber eliminado tan temprano de la competencia en lo que a mi juicio respecta. Vicky para mí debió haber sido una de las finalistas, al igual que Andrea. Es la segunda semana consecutiva que pasa lo mismo”, lamentó el responsable de la expresión “soberbio” cuando se siente impresionado por el desempeño de un participante en la competencia.

Sueiro, quien junto con las cantantes Ana Isabelle y Cristina Eustace está a cargo de evaluar la ejecutoria, comparó la manera de votar actual, con la de ediciones previas.

“Me temo que la gente está votando por la participación que tienen los ‘influencers’… y el efecto que tienen los ‘influencers’ en la manera en que la gente vota. Esto es un fenómeno que no se daba en ‘Objetivo Fama’”. De paso, reflexionó sobre la salida de participantes con destrezas sobresalientes.

“Cuando tú haces la comparativa de los talentos que se han ido eliminando, versus algunos de los talentos que todavía permanecen en la competencia, no hay relación en términos del talento que ahora mismo está fuera de la competencia con algunos talentos que todavía permanecen de la competencia”, dijo, y aclaró que su punto no se refiere a que no existan finalistas excepcionales.

“Sin duda alguna, permanecen ciertos talentos en la competencia que se merecen ganar”, afirmó enfático. “Solo quiero expresar y recordarles que esto no es un concurso de popularidad o un concurso para medir las destrezas que puede tener un ‘influencer’”, insistió.

El licenciado invitó a ser juiciosos en cada elección. “Cuando vayan a votar la próxima vez por alguien, usted hágase la siguiente pregunta, por este que estoy votando en la comparativa, ¿se merece el voto más que A, B, C o D?”.

Sueiro adelantó el interés de evaluar opciones para prevenir en siguientes temporadas resultados basados en popularidad por encima de talento. “Creo que para futuras ediciones de objetivos fama se tiene que considerar seriamente la posibilidad de que los jueces tengan un veto para evitar que injusticias como lo que pasó ayer en la gala número 11 ocurran”.

Kevin Dalí, Dionicio Matos, Gustavo Muñoz, Cristian Diana, Sheila Miranda, Ariana Babilonia, Noelyz Vázquez y Yancy Abril son los actuales aspirantes del premio de $50 mil y un contrato discográfico.

La próxima gala contará con la participación especial Ednita Nazario. Además, durante la transmisión de anoche se anunció que el concierto de las estrellas de “Objetivo Fama” se realizará el 14 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall.