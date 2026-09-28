La producción cinematográfica de suspenso sobrenatural Soul Snatchers, con una historia que muestra la batalla espiritual, estrenará este jueves, 1 de octubre, en las salas de Caribbean Cinemas.

Soul Snatchers sigue a Emmanuel, un hombre de fe inquebrantable que regresa junto a su familia a la remota isla de su infancia con el propósito de abrir una escuela de música para niños huérfanos. Lo que comienza como una misión de esperanza, pronto los enfrenta a una realidad mucho más oscura, cuando fuerzas invisibles comienzan a amenazar su propósito, su fe y la unidad de su familia, explica en detalle el comunicado de prensa.

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El elenco principal está compuesto por Cameron Arnett, William Oliver, Carla Adell, Rebecca Rogers, Waleska Morales y Mathew Morales del grupo musical Miel San Marcos, junto con Osvaldo Friger, Laura Alemán, Luis Sebastián Borges, Viviana Rodríguez, Leonardo Castro, Elías Kemuel y Edgar Cuevas.

La producción se filmó en San Juan, Caguas, Vega Baja, Rio Piedras y Río Grande, con distintas localidades de Puerto Rico como escenario para el desarrollo de la historia.

Bajo la dirección del cineasta puertorriqueño Julio Román, y escrita por Román junto a César Castillo, Soul Snatchers representa el primer largometraje completamente en inglés del director, un paso con el que busca ampliar el alcance de las historias filmadas desde Puerto Rico y conectar con audiencias en otros mercados.

Más allá de sus elementos de suspenso y de su propuesta sobrenatural, Soul Snatchers presenta un mensaje en el que la fe, las decisiones y el amor de Dios cobran especial importancia frente a la oscuridad.

“Lo que me motivó fue el deseo de llevar una historia poderosa a la mayor cantidad de países posible. Soul Snatchers representa para mí la materialización de un sueño que lleva más de 20 años incubándose”, expresó Román mediante la nota de prensa. “El mensaje que deseo que el público se lleve es que lo más importante es permanecer en el amor de Dios, porque una sola decisión equivocada puede llevarnos por un camino muy oscuro. La lucha espiritual es real y el enemigo anda buscando a quien engañar”, agregó.

Soul Snatchers es producida por Eliomer Laureano, con Ivanna Victoria Villanueva, Julio Román y Cameron Arnett como productores ejecutivos. La música estuvo a cargo de Ángel Vázquez, la dirección de fotografía de Melvin Vázquez, el sonido de Andrés Rodríguez y la edición de Guillermo Vázquez.

El sonido de postproducción estuvo a cargo de Carlos Vielma, Kevin Colman Bertoni, Álvaro Urbano Jadux, Nicolás Giusti y Fernando Cornaglia. La producción es presentada por Prophesy Global, Sonrise, LLC y Highway Studios y es representada internacionalmente por House of Film.

Para más información sobre Soul Snatchers, accede a soulsnatchersfilm.com y sus plataformas oficiales en las redes sociales.