Una delegación de estudiantes puertorriqueños se destacó en el Open Championship for the Americas 2026, una competencia internacional de robótica celebrada en Ontario, California, el pasado fin de semana.

Los jóvenes de escuelas secundarias de Puerto Rico midieron sus conocimientos y destrezas en robótica frente a algunos de los mejores exponentes de la robótica educativa internacional, según se informó en un comunicado de prensa.

Delegación de Puerto Rico en la competencia internacional de robótica "Open Championship for the Americas 2026", celebrada en Ontario, California. ( Suministrada )

La competencia reunió a 120 equipos provenientes de 28 países. Puerto Rico estuvo representado por 14 equipos y cerca de 100 participantes, quienes compitieron en diferentes categorías y demostraron sus capacidades en programación, ingeniería, innovación, diseño, resolución de problemas y trabajo en equipo.

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La representación puertorriqueña contó con la participación de diversas instituciones educativas de la Isla, entre estas, la Escuela Benjamín Harrison de Cayey, la Escuela Abelardo Martínez Otero de Arecibo, la Escuela Vocacional Tomás C. Ongay de Bayamón y e-STREAM Academy de San Juan, entre otras.

Entre los resultados más sobresalientes de la delegación estuvo el tercer lugar obtenido por el equipo RoboVision, de University Gardens, que logró la posición más alta alcanzada por Puerto Rico durante el campeonato.

Delegación de Puerto Rico en la competencia internacional de robótica "Open Championship for the Americas 2026", celebrada en Ontario, California. ( Suministrada )

El desempeño del grupo de Puerto Rico se extendió a distintas categorías. El equipo PRV, de la escuela privada e-STREAM Academy, alcanzó la quinta posición en Future Engineers. Mientras, en la categoría RoboSports, los equipos CyberSpike, de la Escuela Pa’ Los Duros de Carolina, y LegacyCrew, de Bonneville School, obtuvieron el quinto lugar en la primera eliminatoria de la competencia.

Para César Cabrera, presidente de la fundación Techno Inventors, los resultados obtenidos representan un logro colectivo para Puerto Rico y una muestra del potencial de los estudiantes de la Isla.

Delegación de Puerto Rico en la competencia internacional de robótica "Open Championship for the Americas 2026", celebrada en Ontario, California. ( Suministrada )

“Estamos sumamente orgullosos de cada uno de nuestros estudiantes. Puerto Rico llegó a California con 14 equipos y cerca de 100 participantes para competir frente a delegaciones de 28 países. Hoy celebramos las posiciones alcanzadas, pero, sobre todo, celebramos que nuestros jóvenes demostraron que tienen el talento, la preparación y la capacidad para representar a Puerto Rico en los escenarios más importantes de la robótica internacional”, expresó Cabrera.

“Este tipo de experiencias permite que los estudiantes no solo pongan a prueba sus conocimientos, sino que compartan con jóvenes de diferentes culturas, conozcan nuevas tecnologías y regresen a Puerto Rico con experiencias que fortalecen su desarrollo académico y profesional”, agregó.

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Delegación de Puerto Rico en la competencia internacional de robótica "Open Championship for the Americas 2026", celebrada en Ontario, California. ( Suministrada )

Para continuar ampliando la participación de estudiantes puertorriqueños en la robótica educativa, Techno Inventors celebrará el próximo 3 de octubre, en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela, la segunda competencia nacional de la Olimpiada Mundial de Robótica en Puerto Rico.

El evento reunirá a más de 200 niños y jóvenes como parte del proceso competitivo rumbo a la final internacional de la World Robot Olympiad, que se llevará a cabo del 8 al 10 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Nuestros jóvenes acaban de representar nuestra bandera con orgullo y excelentes resultados. En diciembre nos corresponde recibir al mundo en nuestra casa. Será una oportunidad histórica para demostrar no solamente el talento de nuestros estudiantes, sino todo lo que Puerto Rico puede aportar al desarrollo de la robótica y la educación STEM”, sostuvo Cabrera.