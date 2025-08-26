¡Vuelven con sazón y pique!

20 celebridades volverán a encender el fogón y probar su sentido de urgencia en la primera edición de "Super Chef Celebrities: All Stars“, que estrena el próximo martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa TV.

22 Fotos El programa estrenará el martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa TV.

El elenco, compuesto por algunos de los exparticipantes favoritos de la competencia culinario y otros que causaron revuelo en su temporada, se dio cita en la ‘Súper Cocina’, donde tendrán su segunda vuelta para conquistar el ‘Pilón Dorado’ y convertirse en la primera estrella en llegar al Salón de la Fama en una edición con más sorpresas, dinámicas y giros que prometen llevar el calentón por la pantalla chica.

Las 20 celebridades que llevarán su sazón y pique en esta edición All Star son: Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

Entre los giros nuevos que afrontarán los concursantes, se encuentran que ellos arrancarán la competencia en pareja, al mismo tiempo que el productor ejecutivo Anibal Fernández les adelantó a los concursantes que, a diferencia de las últimas ediciones, aquí “no habrá vuelta de los ‘achicharrados’”.

El panel de los “Jueces del ”Olimpo" revalida con los tres expertos en gastronomía: los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar cada plato, decidir quién se salva y llevar a los competidores a la vara, o al fogón. El actor Luis Ponce también revalidará como el presentador de la competencia, quien se encargará de guiar a la audiencia y los participantes en la intensa travesía culinaria.

La competencia se llevará a cabo una vez más bajo la alianza con Supermercados Econo, y, desde la primera semana, el público podrá esperar eliminaciones semanales, nuevos desafíos, ingredientes sorpresa y un ambiente donde solo los más creativos y resistentes podrán sobrevivir.

Además, las ‘Noches de Fogón" vienen más intensas, con la llegada de la freidora, una competencia ‘flash’ que decidirá quién se va a casa y quién continúa.

“Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una experiencia única. Estamos seguros de que será una temporada inolvidable”, expresó Jimmy Arteaga Grustein, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV, quien les echó la bendición a los concursantes, porque “lo van a necesitar”.