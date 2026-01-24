TeleOnce anunció este jueves una serie de ajustes en su programación como parte de su estrategia para reforzar la oferta de contenido informativo, análisis profundo y periodismo de calidad dirigido a la audiencia puertorriqueña.

A partir del lunes 16 de febrero, el programa Última Palabra con Lúgaro se extenderá a una hora completa, comenzando a las 5:55 p.m., lo que permitirá ampliar el análisis de los temas que impactan al país, incorporar nuevas investigaciones, sumar colaboradores y aumentar la presencia del programa en las comunidades.

“Con una hora completa, Alexandra Lúgaro no solo tendrá más tiempo al aire, sino el espacio necesario para fiscalizar al poder como se debe: con más contexto, más preguntas y una mayor conexión con la gente”, expresó Josema Hernández, productor ejecutivo del espacio.

Como parte de los cambios, Jugando Pelota Dura, uno de los programas de análisis político con mayor audiencia en Puerto Rico, regresará a su horario original de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., reforzando así un bloque informativo continuo que acompaña a la audiencia desde el análisis noticioso hasta la discusión política en profundidad.

“Volvemos a nuestro horario regular con una hora completa de contenido de primera, nuevos formatos, paneles renovados y noticias que sabemos que al público le van a encantar”, indicó Ferdinand Pérez, productor del programa.