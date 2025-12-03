TeleOnce anunció este miércoles la incorporación de Eddie Cancela como vicepresidente de Ventas, en lo que representa un nuevo impulso para la estrategia comercial de la cadena televisiva.

“Estoy muy contento de unirme a la familia de TeleOnce y espero poder aportar positivamente para que el canal continúe en constante crecimiento”, afirmó Cancela, quien cuenta con cerca de 30 años de trayectoria en la industria de los medios.

Eddie Cancela es ahora el vicepresidente de Ventas de TeleOnce. ( Suministrada )

A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones clave en estaciones y empresas de medios. Dirigió el equipo de ventas de KVEA en Los Ángeles entre 1993 y 1996, luego fue gerente general y de Ventas de KLAX 97.9 FM hasta 1999, y posteriormente se trasladó a Miami para trabajar en Azteca América hasta 2014. Más recientemente, se desempeñó como gerente de Ventas en SBS hasta julio de 2024.

“Eddie es un ejecutivo con una visión profunda del mercado y una trayectoria que habla por sí sola. Su experiencia, disciplina y credibilidad fortalecen nuestro equipo y aportan un gran valor a los esfuerzos de TeleOnce”, manifestó por su parte Lenard Liberman, presidente de TeleOnce.

“Con su llegada, damos un paso firme hacia nuevas oportunidades de crecimiento”, sostuvo Liberman.