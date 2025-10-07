“Si no puedes con ellos, agradéceles”, así escribió Danilo Beauchamp al anunciar su salida de TeleOnce luego de dos años de servicio.

El animador y locutor informó su retiro del canal tras destacarse como presentador de “La Bóveda de TeleOnce” y unos dos meses como el productor del “Comité de la Risa” en una publicación en Instagram, donde escribió “nos vemos pronto”.

“Gracias, TeleOnce, por estos dos años donde pude animar ‘La Bóveda’ y producir ‘El comité de la risa’, y darle taller hasta dos meses a: Alejandro Gil, Rubí Morales, Wilson Torres, Raymond Gerena, Yadiliz Barbosa, Junior Álvarez y Luis Galán”, destacó Beauchamp, usando como referencia el anuncio que publicó la empresa de comunicaciones en sus redes sociales y medios tradicionales, aludiendo a la reciente migración de diversos reporteros de “Las Noticias” hacia “NotiCentro” de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

El también integrante del “Mega Reguero” aseguró que los actores mencionados continúan en dicho canal, que también ha sido eje de una serie de despidos y recortes de diversos talleres.

“En mi caso, pronto me verán... en otro canal”, concluyó Beauchamp.

“La Bóveda de TeleOnce” había llegado a su fin el pasado 22 de agosto, según la empresa reveló en un comunicado de prensa.

En declaraciones escritas, el productor Josema Hernández indicó la despedida se trataba más de “una pausa para recargar energías, desarrollar nuevos conceptos y continuar ofreciendo contenido de calidad y sano entretenimiento para toda la familia".

Dicho programa fue sustituido por "Are You The One? El Match Perfecto", una competencia que reúne a un grupo de participantes que buscan a su pareja ideal mientras enfrentan dinámicas que pondrán a prueba sus conexiones y un gran premio.