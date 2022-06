El bailarín Toni Costa rompió en llanto en “La Casa de los Famosos” mientras estaba dando una clase de zumba a sus compañeros.

La expareja de Adamari López estuvo llorando de manera desconsolada por largo rato sin que nadie supiera lo que pasaba pues en ese momento no se estaba llevando ningún tipo de comversación entre los habitantes de la casa.

Ante el suceso, el vídeo se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar.

“Que falta de empatía de las personas, él es un ser humano que siente y padece, a lo mejor la canción le recuerda a algoo o a alguien”, fue uno de los comentarios en referencia a la canción “Ocean”, de Karol G que se escuchaba de fondo.

Hace unas semanas, Costa se sentó a hablar con la actriz cubana Niurka Marcos luego de que esta llamara “gorda y fea” a la presentadora puertorriqueña, Adamari López en la segunda temporada de “La casa de los famosos” que transmite Telemundo

En la conversación, Costa le dijo a Marcos que no le agradó el comentario que hizo sobre la madre de su hija.

“Me dolió y yo te lo tenía que decir”, comenzó diciéndole Toni a Niurka.

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, le contestó la actriz refiriéndose a que Adamari no hizo nungún comentario defendiendo a Toni cuando se rumoró que la causante de su separación fue porque supuestamente él era bisexual.

En la conversación Costa destacó la sinceridad de Marcos.

“Tú eres súper honesta y súper transparente y eso se te agradece muchísimo”, le dijo.

“Perdóname porque es importante también uno hacer el ejercicio de humildad y yo también quiero escuchar ‘te perdono’. No vuelve a pasar. Nunca cambies”, dijo la explosiva Niurka Marcos.

Hace unos días, Marcos lanzó duras críticas contra Adamari López durante la transmisión de ‘La Casa de los Famosos 2′ hablando sobre el físico de la boricua.

Marcos se refirió a la etapa de la vida de la puertorriqueña en la que aumentó considerablemente de peso y la llamó “gorda y fea”.

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida y gorda”, se refirió a Adamari frente a Toni Costa.

Ante los comentarios, que fueron hechos en frente de muchos de los participantes del reality, Toni agachó su cabeza, sin embargo no emitió ningún comentario ni para criticar a quien fue su expareja por una década, pero tampoco se expresó para defenderla como había hecho en otras ocasiones.

En otro momento Marcos también criticó a Adamari por no defender a Toni de los comentarios que han hecho sobre su sexualidad.

“Es por culpa también de la mamá, porque no dijo: ‘No lo es y es el padre de mi hija y lo respetan’. Hay momentos en que hay que hablar con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo. Está preciosa, pero, esos son errores del pasado. Hay que defender a la familia”, dijo la actriz.

Muchos de los participantes hablaron del cambio físico de la puertorriqueña y dijeron que está preciosa y que se ve mucho menor de su edad de 50 años.