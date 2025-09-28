Valente y Rafael se convirtieron en los primeros concursantes de quedar fuera de la semifinal de “Objetivo Fama”.

Ambos concursantes no obtuvieron los votos del públicos necesarios para continuar en la etapa culminante del “reality” de Telemundo, logrando que Miguel Ángel saliera una vez más de la cuerda floja.

“Gracias por acompañarme en esta aventura, me hubiese encantado que no acabara aquí lamentablemente, así fue, y yo me llevo lo que hice esta noche, que fue lo mejor de mí”, resaltó Valente, quien se despidió cantando el coro de “No me doy por vencido” de Luis Fonsi, uno de los temas que interpretó en la competencia televisiva.

Rafael, por su parte, agradeció a la audiencia que lo apoyó gala tras gala en el Bellas Artes de Caguas.

“Hay una persona que admiro mucho que se llama Floyd Mayweather, que lloró cuando perdió en las Olimpiadas. ¡Esta fue mi escuela! ¡Estas fueron mis Olimpiadas!“, resaltó el puertorriqueño ”¡Yo voy pa’ encima, ustedes me apoyaron, bailaron mi salsa, y ahora voy a echar hacia delante!“, agregó.

Ahora 12 concursantes quedan en la competencia y continuarán su lucha por conseguir los cuatro espacios para la gran final de la competencia televisiva, que se llevará a cabo el domingo, 2 de noviembre, en el Bellas Artes de Caguas.

El ganador de la séptima edición de “Objetivo Fama” se llevará un premio de $50,000, al igual que un contrato para realizar una producción discográfica.