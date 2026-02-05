Hemisphere Media Group y Entravision anunciaron una alianza estratégica para el lanzamiento de WAPA Orlando, una estación de televisión abierta que llevará la exitosa programación de WAPA Puerto Rico al mercado de Orlando y Florida Central.

La señal comenzó transmisiones a través de WOTF-TV (Canal 26), propiedad de Entravision, cubriendo el área de Orlando–Daytona Beach–Melbourne DMA.

Este proyecto se apoya en la amplia experiencia de Entravision en medios locales, asegurando que WAPA Orlando esté disponible en los principales proveedores de televisión por suscripción de la región, incluyendo Xfinity, Spectrum, AT&T U-Verse, DIRECTV y Dish, entre otros. Con esta expansión, se conecta a la numerosa y creciente comunidad puertorriqueña en Orlando, la segunda más grande fuera de la Isla en Estados Unidos continentales, con la programación que por más de 16 años ha tenido éxito en Puerto Rico.

WAPA Orlando contará con la robusta infraestructura de producción de noticias y entretenimiento de WAPA-TV en Puerto Rico, generando actualmente 80 horas semanales de contenido original.

Además, será la primera estación enfocada exclusivamente en atender las necesidades e intereses de la comunidad boricua en Orlando.

La programación combinará contenido producido en Puerto Rico con noticiarios locales bajo la marca NotiCentro Orlando, realizados por la reconocida unidad de noticias de Entravision. Inicialmente, se transmitirán dos ediciones locales de noticias, una en la mañana y otra al mediodía, con planes de ampliar la oferta posteriormente.

“Estamos entusiasmados de llevar la programación de WAPA a Orlando, uno de los mercados puertorriqueños más importantes fuera de la Isla, conocido como el ‘municipio 79’ de Puerto Rico,” expresó Alan J. Sokol, presidente y CEO de Hemisphere Media Group. “Al unir el contenido y periodismo confiable de WAPA con la experiencia de Entravision en transmisión local, estamos creando un servicio único, atractivo y sólido para la comunidad hispana en Orlando.”

La alianza también crea un modelo colaborativo de noticias liderado por Entravision, que permitirá a WAPA Orlando acceder a recursos periodísticos en 24 mercados de Estados Unidos, ampliando la cobertura local y nacional, y fortaleciendo la programación original de WAPA Media con un enfoque en las comunidades latinas.

Jorge Hidalgo, presidente y CEO de WAPA Media, agregó: “Este lanzamiento es una extensión natural de nuestra misión de servir a la comunidad puertorriqueña dondequiera que esté. WAPA Orlando llevará periodismo de alta calidad, noticias confiables y programación relevante bajo la marca NotiCentro, reforzando el vínculo entre Florida Central y Puerto Rico.”

Jeffrey Liberman, presidente y COO de Entravision, destacó: “El lanzamiento de WAPA Orlando refuerza nuestro compromiso de ofrecer medios relevantes para la comunidad latina en mercados clave. Esta colaboración aprovecha nuestras fortalezas para servir mejor a audiencias, distribuidores y anunciantes en Florida Central. Nuestra experiencia en medios locales y producción de noticias será fundamental para el crecimiento y la estrategia digital independiente de WAPA Orlando.”

Entravision también liderará la estrategia digital de WAPA Orlando, incluyendo el desarrollo de una plataforma web y presencia digital independiente, además de manejar las operaciones de ventas, producción local y servicios creativos para clientes y anunciantes.