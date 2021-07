La telereportera Yesenia Torres Figueroa se expresó ayer por primera vez luego de renunciar a Wapa donde estuvo laborando por nueve años.

A través de las redes sociales, la periodista agradeció a muchas personas que le han escrito para solidarizarse con ella y darle apoyo.

“Con la honestidad y verticalidad que me caracteriza les comparto que soy un agente libre para emprender nuevos retos y aspiraciones tanto a nivel profesional como familiar”, compartió Torres Figueroa a través de Facebook.

Esta se convierte en la tercera reportera que renuncia a Wapa, las otras dos son Celimar Adames y Deborah Martorell que se unieron al nuevo noticiario de TeleOnce.

A continuación las expresiones de la reportera:

No puedo describir lo agradecida que estoy con todas las personas que me han escrito expresando solidaridad y apoyo. Aunque soy muy reservada en mis asuntos personales, lo cierto es que debo agradecer el cariño y el respeto que siempre ustedes el pueblo, le han dado a mi labor como periodista.

Las razones de gran peso para tomar mi decisión ya se las hice saber al patrono para el que laboré por nueve de mis 16 años en esta magnífica profesión.

El respeto y profesionalismo de un periodista siempre irán de la mano del respaldo del pueblo. Así que según han sido testigos de mi desarrollo en los diversos medios en los que les he informado, les exhorto a que no dejen de seguir mi trabajo, el que siempre ejecutaré con respeto, pasión y el compromiso que me caracterizan. Agradecida desde lo más profundo de mi corazón. PD: No den por cierto nada que no les haya expresado y yo misma haga público.