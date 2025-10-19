El 55to Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y La Comedia Puertorriqueña, celebrando el 60 aniversario de su fundación, promueven la oportunidad para la comunidad artística local de un “master class” con la reconocida actriz mexicana Adriana Barraza. El evento se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La destacada intérprete, nominada al Premio Óscar por su actuación en Babel y reconocida por su trayectoria en cine, televisión y teatro, ofrecerá una experiencia intensiva diseñada especialmente para actores y actrices en proceso de formación, así como para profesionales del arte escénico.

PUBLICIDAD

El curso estará compuesto por dos sesiones de trabajo enfocadas en los conceptos de naturalidad, veracidad y profundidad. Participarán 20 estudiantes previamente seleccionados, mientras que aquellos interesados podrán asistir en calidad de oyente, libre de costo para observar el proceso creativo y pedagógico en tiempo real.

Al cierre de cada jornada, se llevará a cabo un segmento de preguntas y respuestas, abierto a todos los asistentes, que permitirá un intercambio directo con la maestra y actriz.

“Cada vez que enseño, aprendo. Compartir mis experiencias con nuevas generaciones de actores es una forma de mantener viva la pasión por el arte escénico. Estoy muy emocionada de encontrarme con los talentos de Puerto Rico y vivir juntos esta aventura de aprendizaje y creación”, expresó Adriana Barraza mediante comunicado de prensa.

El evento forma parte de la programación del 55to Festival de Teatro Internacional del ICP, que este año celebra el intercambio cultural y la excelencia actoral a través de una agenda de espectáculos, talleres y clases magistrales con figuras destacadas del teatro iberoamericano.

La reservación de espacios como oyente está disponible a través de TicketCel.com