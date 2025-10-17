La cantante y actriz Ana Isabelle volverá a las tablas boricuas tras unirse al elenco de “Corruptos”, la comedia ácida que tendrá su puesta en escena el próximo 31 de octubre en el Moneró Café Teatro del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La jueza de “Objetivo Fama” (Telemundo) formará parte de la adaptación de la película española de Netflix “Siete Años”, pero reinterpretada con una mirada puertorriqueña y contemporánea, para revelar los dilemas éticos y humanos que surgen cuando el dinero y el poder están en juego.

La historia gira en torno a cuatro socios de una empresa de criptomonedas que enfrentan una investigación por corrupción. Para salvar la compañía, acuerdan que uno de ellos asumirá la culpa. Sin embargo, secretos, traiciones y dudas amenazan con destruirlos.

PUBLICIDAD

Ana Isabelle, quien le dará vida a Caridad, estará acompañada de los actores Carlos Esteban Fonseca (Américo López), Oscar Guerrero (Daniel), Jonathan Cardenales (Marlon), JJ Pérez Velázquez (Chris) y Leru Ruiz (Annette), todos bajo la dirección del propio JJ Pérez Velázquez.

La producción cuenta con escenografía y arte de Pepino Productions, utilería, ambientación, vestuario y regiduría de Leru Ruiz, producción ejecutiva y general de Héctor Rivera, y sonido de Bryan Ramos.

“Corruptos” representa el proyecto teatral de Ana Isabelle para el 2025. Asimismo, se han trabajado unas ofertas especiales para estudiantes de derecho y funcionarios del Poder Judicial.

“Corruptos” invita a todos —desde los 12 años en adelante— a vivir una noche de adrenalina, suspenso y humor negro, donde la risa se mezcla con el miedo… y la verdad, con el cinismo.

Los boletos para la función del 31 de octubre están disponibles en Ticketera. Los espacios son limitados, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.