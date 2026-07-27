El comediante venezolano Angelo Colina regresará a Puerto Rico con una nueva presentación de “stand up comedy” con la que apostará a una velada “repleta de risas, anécdotas y el humor agudo” que lo caracteriza. La cita será el viernes, 7 de agosto, en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

El espectáculo de comedia se dará tras su exitosa presentación ante el público puertorriqueño en su visita en 2025, cuando ofreció tres funciones completamente agotadas en el Teatro Tapia, reuniendo cerca de 2,000 asistentes durante el fin de semana. Los boletos para el espectáculo de comedia estarán a la venta a partir del miércoles, 29 de julio, a las 10:00 a.m., a través de PR Ticket.

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Angelo Colina, quien ha logrado su sitial como una de las figuras más destacadas de la comedia en español, regresará para deleitar con su estilo de comedia, “caracterizado por observaciones inteligentes sobre la vida cotidiana, las relaciones, las diferencias culturales y las experiencias de la comunidad latina, todo contado con una autenticidad que ha conectado con miles de fanáticos dentro y fuera de Estados Unidos”, detalla el comunicado de prensa.

La presentación es una producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, junto a Gente Funny, quienes continúan apostando por traer a Puerto Rico algunos de los talentos más importantes del entretenimiento latino.

Radicado en la ciudad de Nueva York, Angelo Colina se ha consolidado como uno de los comediantes de stand up más influyentes de la nueva generación en español. Se ha presentado en escenarios de Estados Unidos y ha formado parte de algunos de los festivales de comedia más prestigiosos del mundo. “Es uno de los primeros comediantes hispanohablantes en ser seleccionado como artista principal del Netflix Is A Joke Festival en sus ediciones de 2024, 2025 y 2026. Además, ha participado en el New York Comedy Festival (2023 y 2024) y en el 312 Comedy Festival de Chicago (2024)”, prosigue en detalle el comunicado.

“El respaldo del público puertorriqueño también impulsó significativamente su presencia en redes sociales, convirtiendo a San Juan en la segunda ciudad con más seguidores de Angelo Colina, solo detrás de Nueva York, mientras que Puerto Rico se posicionó como el segundo mercado con mayor cantidad de seguidores después de Estados Unidos”, agrega la nota escrita.

En 2025 inició su primera gira internacional con su exitoso espectáculo “Culpable”. Recientemente, Colina fue el encargado de abrir la histórica presentación de Marcello Hernández en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, como parte del Netflix Is A Joke Festival 2026. Este espectáculo marcó un hito al convertirse en el evento de comedia en español más grande realizado hasta la fecha.