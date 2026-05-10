Estudio y Formación Actoral (EYFA) anunció el inicio de la matrícula para su esperado “Verano Intensivo”, una propuesta educativa y artística dirigida a adultos, adolescentes y niños interesados en descubrir y desarrollar su talento en el teatro y las artes escénicas dentro de un ambiente creativo, dinámico y profesional, según detalla el comunicado de prensa.

La edición de este año contará con una variada oferta de talleres impartidos por reconocidas figuras de la industria artística. Entre las nuevas propuestas se encuentran el Taller de Dicción con Herman O’Neill; Taller de Técnica de Casting con Laura Alemán; Taller de Stand Up Comedy con Julio Vizcarrondo; y Técnica Sanford Meisner con Eileen Navarro, reconocida metodología actoral enfocada en la autenticidad emocional y la conexión genuina entre intérpretes.

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Asimismo, regresan algunos talleres, como Teatro Musical con Karlos Khalil y Sonya Hernández; Cine con Ángel Manuel y Edwin Morales, quienes trabajarán una propuesta audiovisual real; Escritura Creativa con Marietere Vélez; y Música con Orlan Alicea. El programa también incluirá un taller de teatro especialmente diseñado para niños y niñas.

“En EYFA creemos firmemente en el poder transformador de las artes teatrales, especialmente en la vida de niños y jóvenes. Por eso, este verano hemos creado una propuesta intensiva que les permitirá descubrir nuevas destrezas, fortalecer su creatividad y ganar seguridad en sí mismos mientras viven la experiencia del teatro desde una perspectiva educativa y divertida. Más allá de aprender actuación, buscamos que cada participante encuentre un espacio donde pueda crecer, expresarse libremente y sentirse parte de una comunidad artística”, expresaron Ángel Manuel y Karlos Khalil, directores del Colectivo EYFA, mediante la comunicación escrita.

Todos los talleres han sido diseñados para participantes con o sin experiencia en las artes escénicas. La propuesta educativa de EYFA busca fomentar un ambiente inclusivo y accesible donde cada estudiante pueda desarrollar su potencial artístico a su propio ritmo, mientras fortalece habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la disciplina y la confianza personal.

“Para nosotros es importante que estos talleres sean el inicio de un proceso de formación continuo y no únicamente una experiencia de verano. En EYFA les brindamos a nuestros actores en formación oportunidades reales para presentarse en distintos proyectos y producciones teatrales, de cine y TV durante el año, permitiéndoles poner en práctica lo aprendido y seguir creciendo sobre el escenario. Ese compromiso con el desarrollo artístico de cada participante es lo que ha convertido al Colectivo EYFA en un espacio tan especial para las nuevas generaciones de artistas en Puerto Rico”, añadieron.

Para más información e inscripciones, puedes llamar al 787-922-6788 o acceder a las redes sociales oficiales de EYFA.