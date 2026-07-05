El actor Victor Alicea conquistó a los televidentes cuando le dio vida a “Guille”, personaje que encendía el set de “Entrando por la cocina” con sus bailes, sus “outfits” con mucho brilloteo, su inolvidable introducción presentándose desde “la gran Popeya” y el vacilón que montaba con el elenco de la comedia transmitida por Wapa TV en los años 90.

“Guille marcó historia en este país, especialmente en una época donde no se hablaba de la comunidad LBGTQ, ni de perspectiva de género, ni de homofobia ni matrimonio gay, y ser tan abierto en el set marcó diversas generaciones, incluso hasta jóvenes de menos de 30 años que me afirman que gracias a Guille no solo se vieron representados, sino que sus madres también les llegaron a aceptar tal cual”, expresó el artista.

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Ahora el icónico empresario regresa para convocar al pueblo a su “Gafa Party” en “El penthouse de Guille”, la nueva obra de Producciones Girasol y Lab que tendrá su puesta el próximo 12 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Alicea compartió en entrevista telefónica con Primera Hora que la pieza escrita por Ricardo André Lugo y dirigida por Víctor González arrancará con una invitación al público para un jolgorio desde la propiedad de lujo que el mismo personaje compró antes que de fuera ocupado por un “beneficiario de la Ley 60″ y como motivo de celebración llevará una noche única con la música de DJ Charlie, y un concurso de las gafas más vistosas de la noche.

“Guille siempre hablaba de que tenía su ‘penthouse’ en la serie, pero nunca se llegó a ver, y cuando la producción se acercó a mí, yo les había hablado de este proyecto y les encantó. Y ahora esto va a ser todo un escándalo”, resaltó el actor.

Pero el “party” se entrelaza con un reencuentro entre Guille y sus mejores amigas, Altagracia, Cari y Enriqueta, que volverán a ser interpretadas por las inigualables Yazmín Mejías, Waleska Seda y Carmen Nydia Velázquez. El trío estará a cargo del servicio de limpieza y “catering” a través de la compañía “Cleaning Services”. Pero este asunto, y la aparición de un invitado cola’o interpretado por el actor Luis Ponce, provocará varios traspiés en el rumbón, poniendo a prueba una extensa relación amistosa.

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“Esto va a ser mágico, el libreto está tan y tan bueno, que se van a reír un montón. Aquí nosotros, como actores, lo que vamos a hacer allí es jugar, disfrutarlo, porque, imagínate tú, son más de 30 años que llevo compartiendo tarima Yazmín Mejías, Waleska Seda y Carmen Nydia Velázquez, y de mirarnos nada más ya sabemos lo que vamos a hacer. Yo sé que se lo van a disfrutar”, sostuvo el boricua.

Alicea resaltó que el entusiasmo por darle vida a uno de los personajes más emblematicos de la televisión puertorriqueña es una gran encomienda, por lo que ha vuelto a tomar clases de aeróbicos, y hasta afinar sus destrezas de baile para llevar la mejor versión de este icónico personaje a las tablas.

“Uno de mis personajes más solicitados es ‘Epifanio’, tanto a nivel de Puerto Rico como Estados Unidos, pero cuando quiero revivir a Guille, siempre me gusta hacerlo desde el teatro, y ahí reconozco que ha sido muy querido, la gente se sabe el monólogo de la Popeya de memoria y cuando estoy caminando con mis dos perritas por Santurce, hasta los conductores de la AMA me han gritado: ‘¡Desde Brasil!’“, acotó.

Los boletos están a la venta en Ticketera, TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.