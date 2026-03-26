El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que el 14to Encuentro de Tambores, dedicado a Catalino “Tite” Curet Alonso en el centenario de su natalicio, se celebrará el domingo, 29 de marzo, a las 12:00 p.m., en la Plaza Antonio R. Barceló de Barrio Obrero, en Santurce. En esta edición, participarán nueve delegaciones que se darán cita en una celebración de la tradición afrocaribeña. La actividad, que es libre de costo y abierta al público, reunirá a más de 800 participantes, entre bailadores, cantadores y cerca de 400 barrileros y barrileras.

“El Encuentro de Tambores es una manifestación viva de nuestra identidad afrocaribeña y del poder de la cultura para reunir comunidades. Este año, al dedicarlo a Tite Curet Alonso en el centenario de su natalicio, honramos no solo su legado musical, sino también las raíces que dieron vida a su obra. Invitamos a todas las personas a acompañarnos en Barrio Obrero y a ser parte de esta experiencia única en la que se unen nuestra música y nuestras tradiciones”, expresó mediante comunicado de prensa Melissa Santana, directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

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Las delegaciones participantes provienen de las regiones Norte, Sur, Este, Oeste y la Montaña, así como de Cangrejos, Carolina y Loíza. A estas se suma la delegación de la Diáspora, conformando un encuentro que reúne diversas expresiones y estilos de la práctica de la bomba puertorriqueña.

Por su parte, Marien Torres, de Taller Tambuyé y directora del Encuentro de Tambores, resaltó en la nota de prensa que “la bomba es una expresión que nace de la comunidad y se sostiene en el encuentro. Este evento permite que distintas generaciones y regiones compartan sus formas de tocar, cantar y bailar, creando un espacio de intercambio donde la tradición se transmite, se transforma y se fortalece colectivamente. Es también una oportunidad para visibilizar la riqueza y diversidad de la bomba puertorriqueña, reafirmando una práctica cultural que sigue viva y en constante evolución”.

La dedicatoria a Curet Alonso, en coordinación con el Comité del Centenario de Catalino “Tite” Curet, destaca su legado en la música popular. La selección de Barrio Obrero como sede resalta el vínculo del compositor con esta comunidad, donde se desarrollaron muchas de las ideas que marcaron su obra.

Considerado uno de los más importantes compositores de la música popular, Tite Curet Alonso dejó un legado de sobre 2,000 composiciones interpretadas por destacadas figuras de la música afrocaribeña. Sus letras abordaron temas sociales, identitarios y cotidianos, convirtiéndose en un referente de la narrativa musical puertorriqueña y del Caribe.

Durante el evento, cada delegación realizará una presentación que destacará sus estilos y particularidades dentro de la práctica de la bomba. La jornada culminará con el tradicional Gran Toque de Bomba, en el que todas las delegaciones se unen en una ejecución colectiva.

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El Encuentro de Tambores, creado en 2009 por la reconocida folclorista y profesora Norma Salazar, es un espacio dedicado a honrar el barril de bomba como símbolo de nuestra herencia cultural. A lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los eventos comunitarios más importantes, reuniendo a barrileros, cantadores, bailadores y comunidades en torno a esta expresión viva de nuestras raíces afrocaribeñas.

La actividad cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Municipio de San Juan.