Fomentar el hábito de la lectura, estimular la imaginación y brindar acompañamiento emocional a personas que atraviesan situaciones difíciles, son varios de los propósitos de la campaña “Regala un libro en esta Navidad”. La iniciativa de la librería Casa Norberto, ubicada en Plaza Las Américas, anunció una nueva edición e invita al pueblo puertorriqueño a donar libros nuevos o en excelente estado para llevar alegría, esperanza y entretenimiento a niños, jóvenes y adultos.

Pacientes oncológicos y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad se incluyen entre quienes podrán beneficiarse de este donativo.

¿Qué se puede donar?

Libros infantiles, juveniles y para adultos. También, cuentos y libros educativos; libros de crecimiento personal, rompecabezas y libros para colorear y de actividades recreativas.

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Los materiales donados serán evaluados para garantizar que sean adecuados para las edades y necesidades de los beneficiarios. Las personas interesadas en colaborar podrán llevar sus donaciones a Casa Norberto, en Plaza Las Américas. También tendrán la oportunidad de incluir mensajes de esperanza, amor y solidaridad para quienes reciban los libros.

La entrega de las donaciones está pautada para el viernes 8 de enero de 2027, como parte de una jornada que llevará alegría y el espíritu de la Navidad a las instituciones y comunidades beneficiadas.

Las instituciones y comunidades beneficiadas son Hogar del Niñito Jesús, Escuela Bíblica del Residencial Luis Llorens Torres, Comunidad Bryant, en Las Marías, Fundación Hospital Pediátrico, Fundación CAP, Hogar de Niñas Blooming House y el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

Se comprometen

Como parte de la iniciativa, el pasado lunes, 16 de noviembre, artistas, comunicadores y líderes comunitarios se dieron cita en Casa Norberto para grabar mensajes e invitar a la ciudadanía a sumarse a esta hermosa causa solidaria.

Entre las personalidades que se unieron a la campaña figuran Los Reyes Cantores Isabelinos; Guillermo Betancur (Santa Claus); los trovadores Edgardo Delgado, Rodrigo Sanabria, Julio César Sanabria y Julisa Sanabria; la comunicadora Mónica Judith, de Puerto Rico Gana; los cantautores Juan José Hernández y Oscar Serrano; Shabum y Tamara Perales, presidenta de Mujeres de Valor.

Cada participante compartió sus experiencias con la lectura, seleccionó un libro y escogió una institución o comunidad a la cual apoyar durante esta Navidad, convirtiéndose así en portavoz de la iniciativa.

Con esta campaña, Casa Norberto reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la cultura y el bienestar social, recordándonos que un libro puede transformar vidas, abrir puertas al conocimiento y convertirse en una fuente de compañía y esperanza.