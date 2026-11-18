Es una estampa que celebra los encantos de Puerto Rico.

Entre canciones que acentúan nuestras raíces y el orgullo patrio, el nuevo especial de Popular, “Reflejos de mi país”, evoca el encanto de numerosos parajes naturales mientras apela a la responsabilidad de cuidar nuestros recursos. La pieza visual de cerca de una hora se transmitirá el próximo 6 de diciembre a las 7:00 de la noche por los principales canales de televisión de Puerto Rico.

“‘Reflejos de mi país’ nos invita a mirar con orgullo la biodiversidad y la belleza natural de nuestra isla, nuestros bosques, nuestras costas y la vida que los habita”, expresó Jorge J. García, presidente y principal ejecutivo de Popular, en un encuentro de prensa este martes donde se presentó el visual. “Esto es un tema muy cercano para Popular, que por más de 30 años apoya iniciativas que cuidan del entorno natural junto a aliados como Para la Naturaleza y la Sociedad Ambiente Marino, entre otros”.

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La producción musical, que representa la edición número 34 de su tradicional especial, cuenta con las voces de intérpretes de diferentes géneros musicales. Guaynaa, Choco Orta, Moncho Rivera, Pedro Capó, iLe, Tony Vega, Didi Romero, Pirulo, Daymé Arocena, Christian Alicea, Ambar Bonilla, Víctor Santiago, Jay Wheeler, Bebo Dumont, Frido Vargas y Circo narran a nivel musical la historia. La presentadora Giselle Blondet es quien abre el especial, y lo hilvana con relatos que promueven la singularidad de vivir entre emblemáticos parajes.

“Más que un especial musical, estas producciones son una expresión de gratitud y de compromiso con Puerto Rico”, mencionó García. “Reconocen el talento de nuestros artistas, músicos, técnicos y creativos. Y es la oportunidad que apoya nuestra industria creativa. Para mí eso es importante, que Popular pueda contribuir al desarrollo de la cultura y el desarrollo económico de Puerto Rico”.

El especial se filmó en Arecibo, Vega Alta, San Juan, Luquillo, Río Grande, Vieques, Las Piedras y Loíza, con escenas que transcurren entre playas, montañas, cascadas, ríos y campos. El río Mameyes, la zona cársica, la playa Shacks, el Salto Collazo y la playa Las Picúas son varios de los escenarios que se presumen en el especial.

El repertorio incluye canciones como “Amanecer borincano”, “Yo habito una tierra luz”, “Al ver sus campos” y “Me sobra el agua”, entre otras. El cantante Guaynaa le dio voz “La vida campesina”.

“Es una versión muy honesta de dónde estoy hoy como como artista, como cantante, como intérprete”, adelantó el artista en un aparte con Primera Hora, y reflexionó sobre su propósito de invitar a la nueva generación a descubrir más sobre la historia de Puerto Rico. “Estamos en un momento muy crucial en donde la importancia de nuestra cultura tiene que llegar a los niños. En esta canción yo hago cita a Julia de Burgos, a Juana Colón, una gran mujer de Comerío con una historia espectacular”, dijo sobre la líder obrera. “Son temas que se tienen que traer a la mesa, y son temas que los niños que me siguen tienen que decir ‘oye, mami, ¿quién es Juana Colón de Comerío?’, y la mamá le tiene que decir entonces quién es o hacer su diligencia si no lo sabe”. Los visuales lo muestran con el esplendor de la naturaleza.

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“Vengo del campo. Mi abuelo cortaba caña en la central de Barranquitas. Nos criaba a todos nosotros viviendo en la finca, arando con los bueyes, cosechando, sembrando, cultivando tabaco, café, sacando ñames, nos picaban los abayardes, desde muy pequeño. Entonces, es algo que me llega muy a lo profundo del corazón”, puntualizó el intérprete.

Circo se destaca con el tema “Sal a caminar”. Fofé, el vocalista, aplaudió el compromiso de crear conciencia sobre cuidar nuestros recursos naturales. “Estoy muy satisfecho, muy contento, muy honrado, sobre todo en este momento tan particular que estamos viviendo en la historia de Puerto Rico, donde vemos estos mismos recursos a los cuales le hemos hecho este homenaje tan fabuloso, amenazados por otros intereses que visten de progreso la destrucción de nuestra naturaleza y cómo atentan contra ellos”. El cantante destacó su complacencia de formar parte del proyecto. “Me siento sumamente honrado de compartir con este ejército de artistas y talentos puertorriqueños que hemos puesto el corazón en las versiones y en las canciones que hemos desarrollado para este especial”.

El cantautor Bebo le da voz a “El jíbaro y la naturaleza”, a dúo con Frido Vargas. El artista evocó cuando en su crianza acostumbraba a ver los especiales en familia. “Yo me crié en un hogar donde lo más que se escuchaba era música cristiana y la poca música secular que había eran precisamente los discos del especial del Banco Popular. Una de mis primeras memorias de escuchar música en mi casa es ‘Romance del Cumbanchero’”, dijo sobre la producción que Popular lanzó en 1998. “Entonces, para mí ser parte de este especial siempre había sido como un ‘bucket list’”, reveló ilusionado. A su vez, elogió la armonía creativa del nuevo proyecto.

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“Es un especial para no perderse. La diversidad de talento, de ritmos, los paisajes que se muestran en la pieza están muy bonitos y es una oportunidad para disfrutar en familia y reenamorarse con el Puerto Rico que quizás hace rato no visitas”.

“Reflejos de mi país” contó con la dirección de Maleja. Fue producido por Euskady Burgos, de Cinetrix. Lauri E. Vega trabajó como productora de línea, mientras Maru Hernández se desempeñó como consultora de producción. La dirección musical estuvo a cargo de Luis Amed Irizarry y José David Pérez, junto con los productores asociados Antonio Caraballo, Diego Centeno y Harold Wendell Sanders. La producción musical la realizó Adiela Marie Arroyo y la coordinación musical estuvo a cargo de Helvia Irizarry.

El proyecto contó con invitados especiales que incluyen al ecólogo Edwin A. Hernández Delgado, el ecólogo Ariel E. Lugo, la intérprete ambiental Shirley Enid, y la empresaria y propietaria de La Paseadora, Evelyn García.

El especial también será transmitido por Molusco TV y popular.com, donde estará accesible por 24 horas.