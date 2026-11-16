Britney Spears estaría trabajando en un nuevo proyecto lejos de la música
Se trata de la propuesta B Tiny, que ya lanzó su sitio web.
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La cantante estadounidense Britney Spears está detrás de B Tiny, una nueva tienda de joyas que ya lanzó su sitio web, aunque aún no revela sus productos.
Spears estaría directamente involucrada en el diseño de las joyas, concretando así un proyecto que mencionó por primera vez en una entrevista en 2003.
Por estos días, la cantante también festeja los 25 años de su tercer disco, “Britney”, con una versión extendida que ya está disponible en plataformas digitales y que incluye remixes y temas inéditos de aquella época.
La intérprete ha vuelto a hacer noticia este año por temas extramusicales, tras haber sido detenida en marzo por manejar bajo los efectos del alcohol y haber sido condenada a 12 años de libertad condicional.
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También se informó que en abril habría entrado voluntariamente a una clínica de rehabilitación.