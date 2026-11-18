El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión anunció este miércoles la segunda edición del ‘Sauce Boyz Country Club Golf Tournament’, evento en el que se recaudan fondos para apoyar iniciativas sociales en Puerto Rico.

El torneo, que reunirá nuevamente a un destacado grupo de atletas, empresarios, artistas y personalidades del entretenimiento, junto a marcas y patrocinadores, se celebrará en el Coco Beach Golf & Country Club en Río Grande (noreste), informó Carrión en un comunicado difundido por sus representantes.

“Lo que más me motiva es saber que todo esto tiene un propósito que va más allá de nosotros. En Puerto Rico hay muchos jóvenes con sueños enormes y con muchísimo potencial. Si podemos poner nuestro granito de arena para que tengan mejores oportunidades, acceso a herramientas y personas que crean en ellos, estamos haciendo algo importante”, destacó Carrión.

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“Quiero que este torneo siga creciendo, pero sobre todo que siga teniendo un impacto real en la vida de nuestra gente”, añadió el intérprete de éxitos como ‘Mbappé’, ‘3 AM’, ‘Kemba Walker’, ‘Polaroid’, ‘Coco Chanel’, ‘Thunder y Lightning’, entre otros.

La primera edición del ‘Sauce Boyz Country Club Golf Tournament’ logró recaudar 179.300 dólares.

El resultado alcanzado en su primera edición representa un importante punto de partida para el crecimiento de esta iniciativa, que busca consolidarse como una plataforma de impacto social a través del deporte, el entretenimiento y la solidaridad.

Más allá de la competencia deportiva, el ‘Sauce Boyz Country Club Golf Tournament’ nace de la visión de Carrión de utilizar su plataforma e influencia para respaldar causas que generen cambios positivos en Puerto Rico.

El proyecto promueve el deporte, la música y la cultura como herramientas de desarrollo, formación y crecimiento para las nuevas generaciones, creando espacios donde el talento y las oportunidades puedan encontrarse.

La iniciativa forma parte de ‘Sauce for a Cause’, el esfuerzo filantrópico mediante el cual la Fundación Rimas aporta a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan activamente en proyectos sociales y comunitarios alrededor de la isla.

La Fundación Rimas es la organización sin fines de lucro creada en Puerto Rico por Noah Assad, fundador del sello discográfico Rimas Entertainment que representa a artistas como Carrión y Bad Bunny, entre otros.

A través de esta colaboración, se busca fortalecer el trabajo de estas entidades y respaldar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y sus familias.